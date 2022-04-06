Atwasat

باريس سان جيرمان يفتح الباب أمام رحيل نيمار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 أبريل 2022, 06:48 مساء
باريس سان جيرمان يفتح الباب أمام رحيل نيمار
البرازيلي نيمار، مهاجم فريق «باريس سان جيرمان». (الإنترنت)
alwasat radio

كشفت تقارير صحفية، أن باريس سان جيرمان فتح الباب أمام رحيل نجمه البرازيلي نيمار، في الصيف المقبل.

وقالت جريدة «تيليفوت» الفرنسية، إن إدارة باريس فتحت الباب أمام رحيل نيمار، حال وصول عرض مناسب لنجم البرازيل.

- نيمار الأعلى أجرا في «باريس سان جيرمان»
- نيمار يتمنى الاحتراف في الدوري الأميركي
- الدوري الفرنسي: سان جيرمان لمواصلة التحليق مع عودة نيمار
- نجاح كبير في البرازيل للعرض الأول لوثائقي عن نيمار
- رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن مدة غياب نيمار عن الملاعب

وأشارت الجريدة إلى أن مسئولي باريس يرون أن تأثير نيمار في الملعب، لم يعد يتوافق مع راتبه المرتفع، علمًا بأن عقده مستمر حتى 2024، ويتقاضى 4 ملايين يورو شهريًا.

مصير نيمار مرتبط بمبابي
وأضافت الجريدة أن نيمار لا يشعر بالسعادة في باريس، بعد أن فشل في تحقيق دوري الأبطال على مدار 5 مواسم متتالية، بالإضافة إلى الهجوم المستمر الذي يقابله من جانب مدرجات حديقة الأمراء.

ومع ذلك، فإن مصير نيمار مرتبط بمستقبل كيليان مبابي، حيث إن رحيل اللاعب الفرنسي، سيعطل رحيل النجم البرازيلي.

وتعرض نيمار لموجة كبيرة من الانتقادات خلال الفترة الماضية، بسبب تراجع تأثيره مع الفريق في دوري الأبطال والدوري الفرنسي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قمة نارية تجمع تشيلسي بريال مدريد في دوري الأبطال وسط ترقب لمصير أنشيلوتي

قمة نارية تجمع تشيلسي بريال مدريد في دوري الأبطال وسط ترقب لمصير أنشيلوتي
القضاء البريطاني يبرئ إد شيران من تهمة سرقة لحن أغنيته الشهيرة «شيب أوف يو»

القضاء البريطاني يبرئ إد شيران من تهمة سرقة لحن أغنيته الشهيرة «شيب أوف يو»
بايرن ميونيخ ضيفا ثقيلا على فياريال في ربع نهائي دوري الأبطال

بايرن ميونيخ ضيفا ثقيلا على فياريال في ربع نهائي دوري الأبطال
المسابقات تحدد مواعيد 5 مباريات في الدوري الممتاز

المسابقات تحدد مواعيد 5 مباريات في الدوري الممتاز
بروكسل تدرس حظر كاترينا وماريا ابنتي بوتين

بروكسل تدرس حظر كاترينا وماريا ابنتي بوتين
بعد 7 سنوات على مقتلها.. أميركية تروي محاولاتها إنقاذ ابنتها من «داعش»

بعد 7 سنوات على مقتلها.. أميركية تروي محاولاتها إنقاذ ابنتها من «داعش»
كاركاتير خيري - المواطن والوضع الراهن في ليبيا

كاركاتير خيري - المواطن والوضع الراهن في ليبيا
قيس سعيد: التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة سيكون على الأفراد وليس القوائم

قيس سعيد: التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة سيكون على الأفراد وليس ...
في إطار العقوبات.. هولندا تحجز على 14 يختا روسيا

في إطار العقوبات.. هولندا تحجز على 14 يختا روسيا
كورتوا: ريال مدريد لا يستحق الانتقادات

كورتوا: ريال مدريد لا يستحق الانتقادات
حبس مدير مصلحة أملاك الدولة ببنغازي و3 موظفين آخرين تصرفوا في عقارات مملوكة للدولة

حبس مدير مصلحة أملاك الدولة ببنغازي و3 موظفين آخرين تصرفوا في عقارات مملوكة ...
ليفربول يضع قدما في نصف نهائي أبطال أوروبا بالفوز على بنفيكا

ليفربول يضع قدما في نصف نهائي أبطال أوروبا بالفوز على بنفيكا
شاهد «وسط الخبر».. هل يفلح الحرس البلدي في ضبط الأسعار وكبح الغلاء؟

شاهد «وسط الخبر».. هل يفلح الحرس البلدي في ضبط الأسعار وكبح الغلاء؟
«المركزي»: 11.3 مليار دينار عجزا ماليا خلال الربع الأول من العام الجاري

«المركزي»: 11.3 مليار دينار عجزا ماليا خلال الربع الأول من العام الجاري
ألمانيا تفكك أكبر منصة بيع روسية على «الشبكة المظلمة».. وتصادر عملات بيتكوين بقيمة 23 مليون يورو

ألمانيا تفكك أكبر منصة بيع روسية على «الشبكة المظلمة».. وتصادر عملات بيتكوين ...
تصريح مثير من «توخيل» قبل مواجهة ريال مدريد

تصريح مثير من «توخيل» قبل مواجهة ريال مدريد
الجيش الروسي يعلن إسقاط مروحيتين حاولتا إجلاء قادة عسكريين أوكرانيين من ماريوبول

الجيش الروسي يعلن إسقاط مروحيتين حاولتا إجلاء قادة عسكريين أوكرانيين من ماريوبول
عون يرفض المقترحات الخارجية لإدارة عائدات النفط

عون يرفض المقترحات الخارجية لإدارة عائدات النفط
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
تصريح مثير من «توخيل» قبل مواجهة ريال مدريد
تصريح مثير من «توخيل» قبل مواجهة ريال مدريد
مانشستر سيتي يحسم المواجهة الأولى أمام أتلتيكو مدريد في ربع نهائي أبطال أوروبا
مانشستر سيتي يحسم المواجهة الأولى أمام أتلتيكو مدريد في ربع نهائي...
ليفربول يضع قدما في نصف نهائي أبطال أوروبا بالفوز على بنفيكا
ليفربول يضع قدما في نصف نهائي أبطال أوروبا بالفوز على بنفيكا
كورتوا: ريال مدريد لا يستحق الانتقادات
كورتوا: ريال مدريد لا يستحق الانتقادات
بايرن ميونيخ ضيفا ثقيلا على فياريال في ربع نهائي دوري الأبطال
بايرن ميونيخ ضيفا ثقيلا على فياريال في ربع نهائي دوري الأبطال
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
راسليمينا «38».. تصفية حسابات على مدار يومين في عالم المصارعة الحرة
راسليمينا «38».. تصفية حسابات على مدار يومين في عالم ......
رغم الحظر.. روسيا تخطط لاستضافة يورو 2028 أو 2032
رغم الحظر.. روسيا تخطط لاستضافة يورو 2028 أو 2032...
قرعة متوازنة في المجموعات الثماني بمونديال قطر 2022
قرعة متوازنة في المجموعات الثماني بمونديال قطر 2022...
قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بتشيلسي ومواجهة قوية بين السيتي وأتلتيكو
قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بتشيلسي ومواجهة قوية ......
3 انتصارات عريبة في تصفيات كأس العالم بأفريقيا
3 انتصارات عريبة في تصفيات كأس العالم بأفريقيا...
المزيد
اتجاه في «فيفا» لتعديل زمن مباريات كأس العالم 2022
اتجاه في «فيفا» لتعديل زمن مباريات كأس العالم 2022...
باريس سان جيرمان يفتح الباب أمام رحيل نيمار
باريس سان جيرمان يفتح الباب أمام رحيل نيمار...
قمة نارية تجمع تشيلسي بريال مدريد في دوري الأبطال وسط ترقب لمصير أنشيلوتي
قمة نارية تجمع تشيلسي بريال مدريد في دوري الأبطال وسط ترقب ......
بايرن ميونيخ ضيفا ثقيلا على فياريال في ربع نهائي دوري الأبطال
بايرن ميونيخ ضيفا ثقيلا على فياريال في ربع نهائي دوري ......
كورتوا: ريال مدريد لا يستحق الانتقادات
كورتوا: ريال مدريد لا يستحق الانتقادات...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط