باريس سان جيرمان يفتح الباب أمام رحيل نيمار

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت تقارير صحفية، أن باريس سان جيرمان فتح الباب أمام رحيل نجمه البرازيلي نيمار، في الصيف المقبل.

وقالت جريدة «تيليفوت» الفرنسية، إن إدارة باريس فتحت الباب أمام رحيل نيمار، حال وصول عرض مناسب لنجم البرازيل.

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وأشارت الجريدة إلى أن مسئولي باريس يرون أن تأثير نيمار في الملعب، لم يعد يتوافق مع راتبه المرتفع، علمًا بأن عقده مستمر حتى 2024، ويتقاضى 4 ملايين يورو شهريًا.

مصير نيمار مرتبط بمبابي

وأضافت الجريدة أن نيمار لا يشعر بالسعادة في باريس، بعد أن فشل في تحقيق دوري الأبطال على مدار 5 مواسم متتالية، بالإضافة إلى الهجوم المستمر الذي يقابله من جانب مدرجات حديقة الأمراء.

ومع ذلك، فإن مصير نيمار مرتبط بمستقبل كيليان مبابي، حيث إن رحيل اللاعب الفرنسي، سيعطل رحيل النجم البرازيلي.

وتعرض نيمار لموجة كبيرة من الانتقادات خلال الفترة الماضية، بسبب تراجع تأثيره مع الفريق في دوري الأبطال والدوري الفرنسي.