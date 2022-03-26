ميسي يلمح لاعتزال اللعب الدولي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الأرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم سبع مرات، أنه سيوضح أمورًا كثيرة، بعد نهائيات كأس العالم 2022 في كرة القدم، دون كشف مزيد عن مخططاته، وذلك بعد قيادة بلاده إلى الفوز على فنزويلا (3-صفر)، الثلاثاء، في مباراة هامشية ضمن تصفيات المونديال، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال ميسي في بوينس آيرس بعد تسجيل الهدف الثالث لبلاده: «بعد المونديال، سأقوم بتوضيح أمور كثيرة، بصرف النظر عن النتيجة هناك، نأمل أن تكون الأمور جيدة»، في تلميح على ما يبدو إلى اعتزاله اللعب الدولي، بحسب ما نقلته جريدة «الشرق الأوسط».

وضمنت الأرجنتين تأهلها منذ فترة في التصفيات الأميركية الجنوبية، فيما يأمل ميسي بإحراز لقبه العالمي الأول بعد أربع مشاركات مونديالية، أبرزها في 2014 عندما حل وصيفًا لألمانيا بعد التمديد.

وردًا على سؤال حول مخططاته المستقبلية، قال لاعب «باريس سان جيرمان» الفرنسي الذي سيبلغ الخامسة والثلاثين في يونيو المقبل: «لا أعرف، أفكر بما هو قريب، وهي مباراة الإكوادور الثلاثاء في غوايايكيل، هناك بعدها مباريات التحضير في سبتمبر وأكتوبر، ثم هناك المونديال، وبعدها، لا أعرف».

تابع: «أنا سعيد هنا منذ فترة في الأرجنتين، من الجميل أن تستمتع مع هذا الجمهور والمنتخب والفوز بكوبا أميركا مع هذه المجموعة الرائعة».