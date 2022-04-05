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ليفربول يضع قدما في نصف نهائي أبطال أوروبا بالفوز على بنفيكا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 أبريل 2022, 11:05 مساء
ليفربول يضع قدما في نصف نهائي أبطال أوروبا بالفوز على بنفيكا
ليفربول يفوز على بنفيكا بثلاثية مقابل هدف في عقر داره بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. (الإنترنت)
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حقق فريق ليفربول، فوزا كبيرا أمام نظيره بنفيكا، بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي أُقيمت بينهما، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل إبراهيم كوناتي الهدف الأول لليفربول في الدقيقة (17) بعدما أرسل أندرو روبيرتسون الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وحولها كوناتي براسية قوية مرت على يسار الحارس داخل الشباك.

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وجاء الهدف الثاني للريدز في الدقيقة (34) عن طريق ساديو ماني، بعدما أرسل ترينت أرنولد تمريرة طولية من منتصف الملعب لداخل منطقة الجزاء وقابلها لويز دياز بتمريرة بالرأس وصلت لماني الذي سددها بسهولة في الشباك.

وقلص بنفيكا النتيجة بتسجله هدفا في الدقيقة (49) عن طريق داروين نونيز، من خلال تمريرة لرافا سيلفا عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء ومرت من بين قدمي المدافع إبراهيم كوناتي لتصل لداروين نونيز الذي استلم الكرة على القائم الثاني ثم سددها بقوة في الشباك.

وعزز الليفر النتيجة بهدف في الدقيقة (87) عن طريق لويز دياز، أرسلها له نابي كيتا بينية رائعة للويز دياز الذي استلم الكرة خلف المدافعين ثم راوغ الحارس وسدد الكرة بسهولة في الشباك.

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