استئناف مباراة لبنان وسورية بعد توقفها بسبب شغب الجماهير

القاهرة - بوابة الوسط

استؤنفت مباراة لبنان وسورية، المقامة بينهما حاليًا، ضمن تصفيات كأس العالم بعد توقفها عند الدقيقة 70 بسبب شغب جماهيري، حيث اضطر حكم المباراة إلى طلب إخراج الجمهور من الملعب.

وتوقفت مباراة منتخب لبنان وضيفه السوري لفترة طويلة في الشوط الثاني، وأمر الحكم اللاعبين بمغادرة ملعب صيدا؛ بسبب شغب الجماهير ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 اليوم الخميس، وفقًا لـ«رويترز».

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وتقدمت سورية 3-صفر في الشوط الأول، وتعطلت انطلاقة الشوط الثاني بسبب الشغب.

وأشارت «رويترز»، إلى أن لاعبي لبنان حاولوا تهدئة الجماهير، لكن مع استمرار أحداث الشغب توقف اللعب قبل 20 دقيقة تقريبًا من النهاية. وقرر الحكم خروج جميع اللاعبين من الملعب.

ترتيب المجموعة

وقبل المباراة كان لبنان في المركز الرابع برصيد ست نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف الإمارات، في الصراع على المركز الثالث لخوض الملحق الآسيوي عقب ضمان كوريا الجنوبية وإيران التأهل للنهائيات في قطر.

وكانت سورية في المركز الأخير قبل اللقاء بنقطتين فقط من ثماني مباريات وفقدت أمل خوض الملحق.