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كسر في الضلوع يبعد «نادال» عن الملاعب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 مارس 2022, 05:41 مساء
كسر في الضلوع يبعد «نادال» عن الملاعب
الإصابة تبعد الإسباني رافايل نادال بين 4 و6 أسابيع عن ملاعب كرة المضرب. (الإنترنت)
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سيغيب الإسباني رافايل نادال، المصنف ثالثًا عالميًّا، بين أربعة وستة أسابيع عن ملاعب كرة المضرب، لإصابته بكسر في أحد أضلاعه خلال مشاركته الأخيرة في دورة «إنديان ويلز للماسترز»، بحسب ما أعلن حامل لقب 21 بطولة كبرى اليوم الثلاثاء.

وغرّد نادال، البالغ 35 عامًا في موقع «تويتر» بعد فحوص طبية أجراها في إسبانيا إثر عودته من الولايات المتحدة، «سأغيب بين أربعة وستة أسابيع عن الملاعب.. ليست أخبارًا طيبة، ولم أتوقع ذلك».

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ويغيب الماتادور عن بداية موسم الدورات الترابية، حيث يتألق بشكل رهيب، وذلك بعد بداية نارية حقق فيها 20 فوزًا هذا الموسم وثلاثة ألقاب.

عدم التنفس بشكل طبيعي
وتحدث الإسباني المخضرم، الذي سقط في نهائي «إنديان ويلز» أمام الأميركي تايلور فريتز، عن المشكلة البدنية والألم الذي شعر به في الصدر خلال اللقاء، ما منعه من التنفس بشكل طبيعي.

وقال في تصريحات صحفية: «كل ما يمكنني قوله، هو أن التنفس صعب بالنسبة لي.. لا أعرف، عندما أحاول التنفس يكون الأمر مؤلمًا وغير مريح للغاية».

وتابع: «لا أعرف ما إذا كان هناك شيء في ضلوعي، لا أعرف حتى الآن.. عندما أتنفس وأتحرك، يبدو الأمر وكأن هناك إبرة بالداخل طوال الوقت».

واستكمل: «هذا يجعلني أشعر بقليل من الدوار.. ليس فقط بسبب الألم، بل لا أشعر أنني على ما يرام، لأنه يؤثر على تنفسي».

متاعب في قدمه اليسرى
وقد بدأ ألم الصدر لدى نادال، الذي يعاني متاعب في قدمه اليسرى أيضًا، مساء السبت الماضي، خلال مباراة نصف النهائي الملحمية، التي امتدت على مدار أكثر من ثلاث ساعات، أمام مواطنه كارلوس ألكاراز.

وفي النهائي أمام فريتز، طلب نادال مرتين مساعدة الخدمات الطبية، بسبب الآلام في صدره، ولم يظهر مرتاحًا طيلة المباراة، لتتوقف مسيرة انتصاراته عند 20 فوزًا متتاليًا منذ بداية العام.

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