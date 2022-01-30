متوجا ببطولة أستراليا المفتوحة: نادال يعود من بعيد وينفرد بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى

القاهرة - بوابة الوسط

عاد الإسباني رافايل نادال المصنف سادسًا من بعيد وعوَّض تخلفه بمجموعتين للفوز على الروسي دانييل مدفيديف الثاني 2-6 و6-7 (5-7) و6-4 و6-4 و7-5 الأحد في نهائي ماراثوني لبطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب، منفردًا بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وبتتويجه الثاني فقط في أستراليا من أصل ست مباريات نهائية، بعد الأول قبل 13 عامًا (2009)، رفع الإسباني البالغ 35 عامًا رصيده إلى 21 لقبًا في البطولات الكبرى وانفرد بالرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع السويسري روجيه فيدرر والصربي نوفاك ديوكوفيتش اللذين غابا عن البطولة، الأول بسبب الإصابة والثاني على خلفية قضية رفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وبلغ نادال المباراة النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة التنس، بفوزه على الإيطالي ماتيو بيريتيني السابع 6-3 و6-2 و3-6 و6-3، الجمعة، في نصف النهائي. بينما نجح مدفيديف في الوصول إلى ثاني نهائي على التوالي في البطولة بعد تخطي اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 7-6 (7-5) و4-6 و6-4 و6-1.