بعد أرقامه القياسية.. محمد صلاح يهدد رونالدو في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

واصل نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري لكرة القدم، محمد صلاح، تحقيق الأرقام القياسية بعد الفوز على إنتر ميلان، في المباراة التي جمعتهما الأربعاء، على ملعب «جوزيبي مياتزا»، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 دوري أبطال أوروبا.

واستطاع «صلاح» أن يحرز الهدف الثاني لفريقه في شباك الإنتر، عند الدقيقة 83 من المباراة، ليكون ثاني لاعب يزور شباك قطبي مدينة ميلانو «ميلان وإنتر» في الموسم ذاته بدوري أبطال أوروبا، وفقًا لما ذكرته شبكة «أوبتا» للإحصاءات؛ إذ لم يحقق هذا الإنجاز سوى الإنجليزي بيتر كراوتش مع توتنهام هوتسبير، خلال موسم 2010-2011.

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ونجح محمد صلاح منذ بداية الموسم في إضافة 8 أهداف في سجله التهديفي بالبطولة القارية، بعدما وصل إلى شباك بورتو، أتلتيكو مدريد، وقطبي ميلان، ليقترب من إنجاز رونالدو الذي سجل خارج الديار في 12 مباراة تواليا.

وأشارت شبكة «أوبتا» للإحصاءات إلى أن محمد صلاح تمكن أيضًا من تسجيل 33 هدفًا في أول 50 مباراة له مع ليفربول في مسابقة دوري أبطال أوروبا، ولا يتفوق على «مو» في الأهداف خلال أول 50 مباراة مع فريق واحد إلا البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي أحرز 51 هدفًا مع ريال مدريد، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي سجل 36 هدفًا مع بايرن ميونخ.

إنجاز يورغن كلوب

في السياق نفسه، أصبح الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، أول مدرب ألماني يحقق 50 انتصارًا في العهد الحديث من مسابقة دوري أبطال أوروبا منذ العام 1992.

وأصبح مدرب الريدز، في المركز الثامن بقائمة أكثر المدربين تحقيقًا للانتصارات في دوري أبطال أوروبا بشكل عام، خلفًا لـ السير أليكس فيرجسون (102 انتصار) والإيطالي كارلو أنشيلوتي (94 انتصار)، الإسباني بيب جوارديولا (91 نتصارًا) الفرنسي أرسين فينجر (86 انتصارًا)، البرتغالي جوزيه مورينيو (81 انتصارًا)، الهولندي لويس فان جال (57 انتصارًا)، الإسباني رفاييل بينيتيز (53 انتصارًا).