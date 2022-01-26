مارسيال يكشف السبب في انتقاله إلى إشبيلية

القاهرة - بوابة الوسط

قال المهاجم الفرنسي أنطوني مارسيال، إنه انتقل من مانشستر يونايتد إلى إشبيلية على سبيل الإعارة لأنه شعر بأنه مرغوب فيه من المدرب يولن لوبتيجي والمدير الرياضي مونتشي.

وأبلغ مارسيال، الذي انضم إلى النادي الإسباني حتى نهاية الموسم، مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء: «ما أقنعني بالمجيء إلى هنا المدير الرياضي والمدرب، أظهرا لي رغبتهما في التعامل معي.. أردت الحضور ليمكنني اللعب وإظهار قدراتي بالفريق».

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وطلب مارسيال (26 عاما)، المنضم إلى يونايتد في 2015، الرحيل عن أولد ترافورد في ديسمبر لقلة فرص اللعب هذا الموسم لكنه يشعر الآن باستعداده للمساعدة.

وتابع «في الأشهر الأخيرة تدربت كثيرا وأتمنى أن أتدرب مع زملائي الجدد قريبا والعمل جيدا معهم مع استمرار المنافسة في المسابقات»، مشيرا إلى أنه لا ينشغل بالمركز الذي سيختاره له لوبتيجي.

هدفه اللقب السابع

وواصل: «تدربت بقوة للاستعداد وإذا أراد المدرب سألعب الآن، أهم شيء أن ألعب ولا يهم في أي مركز، أود أن أجلب خبرتي لمساعدة الفريق في مواصلة الانتصارات».

ويركز المهاجم الفرنسي على مساعدة إشبيلية في التتويج بلقبه الخامس في الدوري الأوروبي منذ 2014 والسابع بشكل عام. وسيواجه دينامو زغرب في دور 16 الشهر المقبل.

وأكد مارسيال: «الفوز باللقب السابع هدف كبير، كما أن النهائي هنا (بملعب رامون سانشيز بيزخوان) لذا سنبذل كل جهد ممكن لتحقيق اللقب.. هدفي اللعب ومساعدة الفريق وهذا يعني الاستمتاع في الملعب وتسجيل وصناعة الأهداف».