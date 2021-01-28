مانشستر يونايتد يدين الإساءات العنصرية ضد مارسيال وتوانزيبي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 يناير 2021, 07:52 مساء
أكسل توازنزيبي يهنئ قائده ماغواير عقب تسجيله هدف التعادل أمام شيفيلد (فرانس برس)

دعا مانشستر يونايتد، ثاني ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق الحمقى الأغبياء، الذين ينشرون إساءات عنصرية تستهدف المهاجم الفرنسي أنطوني مارسيال والمدافع أكسل توانزيبي.

ومني مانشستر يونايتد، أمس الأربعاء، بخسارة مفاجئة أمام ضيفه شيفيلد يونايتد صاحب المركز الأخير 1-2 على ملعب أولد ترافورد في المرحلة العشرين من الدوري حيث فشل في استعادة الصدارة من جاره مانشستر سيتي.

وأثارت الهزيمة موجة من الانتقادات الموجهة للاعبي مانشستر يونايتد، بما في ذلك الإساءة العنصرية التي استهدفت المدافع توانزيبي الذي ارتطمت بفخذه تسديدة أوليفر بورك وعانقت شباك حارس المرمى الإسباني دافيد دي خيا معلنة عن هدف الفوز للضيوف، والمهاجم مارسيال.

ونشر البعض مصطلحات عنصرية ورموزا تعبيرية للقردة في تعليقاتهم على الخسارة على حساباتهم في إنستغرام.

وقال النادي في بيان الخميس: «الجميع في مانشستر يونايتد يشعر بالاشمئزاز من الإساءات العنصرية التي تلقاها اللاعبون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد مباراة الليلة الماضية».

وأضاف «نحن ندينها بشدة ونتشجَّع برؤية المشجعين الآخرين يدينون ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي أيضا»، وتابع أن النادي لا يتسامح على الإطلاق مع أي شكل من أشكال العنصرية أو التمييز.

وأردف النادي: «تحديد هؤلاء الحمقى الأغبياء المجهولين لا يزال يمثل مشكلة. نحض منصات وسائل التواصل الاجتماعي والسلطات التنظيمية على تعزيز التدابير لمنع سلوك مماثل».

كما تلقى توانزيبي ومارسيال دعما من زملائهما في الفريق. ونشر لاعب الوسط الدولي الاسكتلندي سكوت مكتوميناي صورة لتوانزيبي مع تاج على رأسه إلى جانب رمز تعبيري على شكل قلب بالإضافة إلى قبضتين بالأبيض والأسود.

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