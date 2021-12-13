رانجنيك يوجه رسالة مهمة إلى مارسيال

المهاجم أنطوني مارسيال. (الإنترنت)

قال رالف رانجنيك، المدرب الموقت لـ«مانشستر يونايتد» الإنجليزي، اليوم الإثنين، إنه لا يهتم بالتواصل مع وكلاء اللاعبين عبر وسائل الإعلام، وسط تكهنات بشأن حرص المهاجم أنطوني مارسيال على الرحيل عن النادي الشهر المقبل.

وقال فيليب لامبوليه وكيل أعمال مارسيال، الأسبوع الماضي، إن اللاعب الفرنسي عازم على الرحيل عن «أولد ترافورد» من أجل مزيد المشاركة في المباريات.

وقال رانجنيك للصحفيين قبل مواجهة «برنتفورد» خارج أرضه غدًا الثلاثاء: «لا أتواصل مع وكلاء اللاعبين عبر وسائل الإعلام والصحافة. اللاعب لم يتحدث معي أو مع النادي عن الأمر».

وتابع: «بعد الحصة التدريبية الأخيرة قبل مباراة كريستال بالاس، وعقب مشاركته في التدريب أبلغ الطبيب والقسم الطبي بأنه غير جاهز بسبب ألم شديد في ركبته.. علينا أن ننتظر ونرى».

وخاض مارسيال، الذي غاب عن المباريات أخيرًا بسبب الإصابة، عشر مباريات في كافة المسابقات هذا الموسم وسجل هدفًا واحدًا.

وأضاف المدرب الألماني: «إذا كان يرغب حقًّا في الانتقال إلى نادٍ آخر فيجب أن يبلغ اللاعب نفسه مجلس الإدارة أو يبلغني أنا بذلك».

وأغلق «يونايتد» مقر تدريب الفريق الأول لمدة 24 ساعة اليوم عقب ظهور عديد الحالات الإيجابية لفيروس «كورونا» بين اللاعبين والطاقم المعاون.