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بطولة إيطاليا: جامباولو يعود لتدريب «سمبدوريا»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 يناير 2022, 07:05 مساء
بطولة إيطاليا: جامباولو يعود لتدريب «سمبدوريا»
ماركو جامباولو يعود الى سمبدوريا بعد أن أشرف عليه بين 2016 و2019 ماركو بيرتوريلو (ا ف ب)
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أعلن نادي «سمبدوريا» الإيطالي، الأربعاء، تعيين ماركو جامباولو مدربًا له للمرة الثانية، خلفًا للمقال روبرتو دافيرسا.

وجاء في بيان لـ«سمبدوريا»: «أهلًا بعودتك ميستر»، مضيفًا أنه وقع على عقد حتى 30 يونيو 2022 مع إمكانية التمديد حتى 30 يونيو 2024.

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وأشرف جامباولو صاحب الـ(54 عامًا) على «سمبدوريا» بين 2016 و2019 وكانت أفضل نتيجة له قيادة الفريق إلى المركز التاسع في عامه الأخير، قبل أن ينتقل إلى «ميلان».

وأُقيل بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه المهام في سان سيرو ليخلفه المدرب الحالي ستيفانو بيولي. وعُين مدربًا لتورينو في بداية الموسم الماضي قبل أن تتم إقالته في يناير من العام الفائت.

وأُقيل دافيرسا الذي وصل إلى «سمبدوريا» الصيف الماضي خلفًا لكلاوديو رانييري بعد الخسارة 2-1 على أرضه ضد تورينو السبت، ليتلقى الفريق الهزيمة الثالثة تواليًا في الدوري ويتراجع إلى المركز السادس عشر مع 20 نقطة، على بعد أربع نقاط من أول مراكز الهبوط.

ويخوض «سمبدوريا» الذي خرج من كأس إيطاليا بخسارته، الثلاثاء، ضد يوفنتوس (4-1)، مباراة مهمة في المرحلة 23 من الدوري، الأحد، ضد «سبيتسيا»، الخامس عشر (22 نقطة) في الصراع على تفادي الهبوط.

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