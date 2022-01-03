الصربي فلاهوفيتش هدف جذاب لأكبر الأندية الأوروبية في «الميركاتو الشتوي»

مهاجم فيورنتينا الصربي دوسان فلاهوفيتش يحتفل بهز شباك ميلان في الدوري الإيطالي في 20 نوفمبر 2021. (اف ب/ارشيف)

سيكون مهاجم فيورنتينا ومنتخب صربيا لكرة القدم، دوشان فلاهوفيتش، هدفا لأكبر الأندية في القارة العجوز في فترة الانتقالات الشتوية عقب تألقه اللافت حتى الآن هذا الموسم وتسجيله 18 هدفا فضلا عن رفضه تمديد عقده مع ناديه.

في سن الحادية والعشرين فقط، يحقق «دي في 9» أرقاما تهديفية تثير الذعر في خطوط الدفاع وحراس المرمى، ففي عام 2021، سجل ابن العاصمة بلغراد 33 هدفاً في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، معادلاً الرقم القياسي المسجل باسم البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي حققه مع يوفنتوس العام 2020، ما لفت انتباه كبار الأندية الأوروبية.

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إلى جانب المهاجمين الواعدين الآخرين اللذين لم يمددا حتى الآن عقديهما مع فريقيهما النروجي إيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند) والفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جرمان)، سيكون فلاهوفيتش أحد الأهداف الجذابة في فترة الانتقالات الشتوية التي تمتد على مدار شهر يناير.

وكان فلاهوفيتش الذي أبدى فريقا توتنهام الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني اهتمامهما بخدماته الصيف الماضي، البقاء في فلورنسا حتى نهاية الموسم.

لا يزال بإمكاني التطور

وقال لمنصة «دازن» للبث التدفقي: «هنا لا يزال بإمكاني التطور.. لقد وصلت عندما كنت صغيرًا جدًا، إنه منزلي الثاني».

أظهرت أندية كبيرة أخرى اهتمامها بخدماته أبرزها مانشستر سيتي الإنكليزي ويوفنتوس الإيطالي في سعيهما إلى تعويض رحيل هدافيها الفتاكين الأرجنتيني سيرخيو أغويرو و«سي آر 7» تواليا، وكذلك برشلونة الإسباني وأرسنال الإنجليزي. لأنه على الرغم من ارتباطه بالفيولا بعقد حتى عام 2023، اختار خامس أفضل هداف في أوروبا في الموسم الحالي عدم تمديد عقده في الخريف.

80 مليون يورو

وقال مالك فيورنتينا روكو كوميسو في بيان صدر في الخامس من أكتوبر الماضي إن نجمه رفض «عرضاً مهماً جدا كان سيجعله اللاعب الأعلى أجراً في تاريخ النادي»، خصوصا أن العقد الجديد كان من المقرر أن يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 80 مليون يورو، وهو الحد الأدنى للمبلغ المطلوب للسماح للاعب بالمغادرة وفقًا لوسائل الإعلام الإيطالية.

وشهدت مسيرة فلاهوفيتش تطورا مبهرا مع فيورنتينا منذ التعاقد معه من بارتيزان بلغراد الصربي في عام 2018 بأقل من مليوني يورو. فاعتبارا من موسمه الثالث في فلورنسا، تخطى حاجز العشرين هدفا في الدوري (21 هدفا) في سن العشرين عاما.

طوله الفارع (1,90 م) وقوته البدنية وغريزته التهديفية القاتلة أمام المرمى تذكر بمهاجم رائع آخر في إيطاليا: مثله الأعلى السويدي زلاتان إبراهيموفيتش. ويتميز فلاهوفيتش بفعالية كبيرة بقدميه مثل رأسه، فهو المهندس الرئيسي للبداية الجيدة هذا الموسم لفريقه فيورنتينا الذي ينافس بقوة على أحد المراكز المؤهلة للمسابقات القارية.

وصفه مدربه السابق في منتخب تحت 21 عاما ميلان ريستيتش بأنه أبرز المواهب التي شاهدها في يوغوسلافيا السابقة، كما أن المهاجم الشاب أصبح أيضًا ركيزة أساسية في صفوف منتخب بلاده.

وسجل فلاهوفيتش سبعة أهداف للمنتخب الصربي وساهم في قيادته إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ العام 1998 وسيكون حاضرا في قطر الشتاء المقبل.