سالرنيتانا يتجنب الإقصاء من الدوري الإيطالي بعثوره على مالك جديد

أعلن نادي سالرنيتانا أنه انتقل إلى مالك جديد. (الإنترنت)

لن يُطرد سالرنيتانا من دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، بعد أن أعلن النادي اليوم الإثنين عن عثوره على مالك جديد.

وكان سالرنيتانا مملوكا في البداية لرئيس لاتسيو كلاوديو لوتيتو، لكن الاتحاد الإيطالي قال في بداية الموسم إن النادي يجب أن يغير إدارته وإلا سيقصى من دوري الأضواء.

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وتمنع القواعد في إيطاليا امتلاك أكثر من ناد في نفس الدرجة وتعين على سالرنيتانا إيجاد مشتر جديد قبل نهاية 2021.

وانتظر سالرنيتانا، الصاعد للدرجة الأولى لأول مرة خلال 23 عاما في الموسم الماضي، حتى اللحظات الأخيرة وأكد أنه تلقى عرضا يوم 31 ديسمبر كانون الأول واكتملت عملية الانتقال لمالك جديد اليوم الإثنين.

هوية المشتري الجديد

ولم يكشف النادي عن هوية المالك الجديد لكن دانييلي إيرفولينو (43 عاما) مؤسس جامعة بيجاسوس الإيطالية عبر الإنترنت قال لوسائل إعلام محلية إنه اشترى النادي وتعهد ببقاء الفريق في الدرجة الأولى.

ويقبع سالرنيتانا في المركز الأخير بفارق ست نقاط عن منطقة الأمان.