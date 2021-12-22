مندي متهم في قضية اغتصاب جديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 ديسمبر 2021, 04:51 مساء
وجهت إلى الفرنسي بنجامان مندي تهم بارتكابه ست جرائم اغتصاب واعتداء جنسي (ا ف ب / أرشيف)

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأربعاء، أنه تم توجيه تهمة إضافية لبنجامين مندي مدافع مانشستر سيتي، إضافة إلى التهم السابقة التي طالته في مزاعم اغتصاب.

وبذلك يواجه مندي البالغ عمره 27 عامًا اتهامات في ثماني جرائم ضد خمس سيدات من بينها سبع تهم بالاغتصاب.

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ويعتقد أن التهم الموجهة إلى مندي حدثت بين أكتوبر 2020 وأغسطس 2021. وتتعلق التهمة الأخيرة بشكوى جديدة يعتقد أنها وقعت في يوليو.

وكانت آخر مباراة خاضها مندي مع سيتي أمام توتنهام في 15 أغسطس وأوقفه النادي في وقت لاحق من ذلك الشهر وهو محتجز منذ اعتقاله في أغسطس.

وانضم مندي، الذي لعب عشر مباريات دولية مع فرنسا وفاز بكأس العالم 2018، إلى سيتي قادمًا من موناكو في 2017 مقابل 52 مليون جنيه إسترليني (69.25 مليون دولار).

وفاز مندي بالدوري الإنجليزي ثلاث مرات مع سيتي، رغم أن الإصابات قللت من مشاركاته، وخضع الظهير الأيسر لجراحة في الركبة في موسم 2018-2019.

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