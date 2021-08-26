جوائز الأفضل في أوروبا: ميندي ودياز الأفضل.. وكانتي يتفوق على دي بروين

روبن دياز. (أرشيفية : الإنترنت)

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، هوية المتوجين بجوائز الأفضل في كل مركز داخل الملعب، اليوم الخميس، على هامش قرعة دوري أبطال أوروبا، بمدينة إسطنبول التركية.

وتوج إدوارد ميندي حارس تشيلسي بجائزة أفضل حارس في أوروبا لعام 2021، بعد منافسة مع الثنائي البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، والبرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي.

وفاز روبن دياز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لأفضل مدافع عن موسم 2020-2021، متوفقًا على ثنائي تشيلسي سيزار أزبليكويتا، وأنطونيو روديجير.

وفي جائزة خط الوسط تُوّج نجولو كانتي، لاعب تشيلسي بها، متفوقًا على زميله جورجينيو وكيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي.