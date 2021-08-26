القبض على بنيامين ميندي بتهمة الاعتداء الجنسي

الفرنسي بنيامين ميندي مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي (ا ف ب)

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الخميس، أن الفرنسي بنيامين ميندي مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، متهم بارتكاب 4 جرائم اغتصاب وجريمة اعتداء جنسي بين أكتوبر 2020 وأغسطس 2021.

وقالت شرطة تشيشاير في بيان إنه تم توجيه الاتهام إلى بنيامين مندي (27 عاماً)، أربع تهم بالاغتصاب وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي.

وأضافت أن: «التهم تتعلق بثلاث مشتكيات أعمارهن أكثر من 16 عاماً، ويُزعم أنها حدثت بين أكتوبر 2020 وأغسطس 2021».

من جهته، أعلن نادي مانشستر سيتي إيقاف ميندي عن اللعب إلى حين انتهاء التحقيق.

وأودع ميندي، الذي فاز مع فرنسا بكأس العالم 2018، في السجن قبل مثوله أمام محكمة تشيستر الجمعة.

وكان ميندي انضم لسيتي في 2017 قادماً من موناكو الفرنسي مقابل 71 مليون دولار.