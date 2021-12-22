وفاة لاعب عُماني على أرض الملعب أثناء الإحماء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 ديسمبر 2021, 04:24 مساء
اللاعب العماني الراحل مخلد الرقادي في لقطة سابقة قبل سنوات. (سكاي نيوز)

فقدت الكرة العمانية، أحد لاعبيها، اليوم الأربعاء، قبل انطلاق مباراة نادي مسقط أمام نظيره السويق، في الدوري العماني.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن لاعب نادي مسقط مخلد الرقادي تُوفي إلى رحمة الله تعالي، بعد نقله إلى المستشفى إثر سقوطه أثناء الإحماء قبل انطلاق مباراة فريقه مع نادي السويق.

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ويلتقي مسقط أمام السويق ضمن الجولة السادسة من الدوري العماني لكرة القدم «عمانتل».

ومخلد الرقادي عماني الجنسية تُوفي عن عمر ناهز 29 عامًا، وكان مدافعًا لناديي مسقط وفنجاء، وكان أيضا لاعبًا في المنتخب الوطني العماني.

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