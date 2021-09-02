عمان تعود بفوز تاريخي من اليابان في تصفيات مونديال 2022

حققت عمان انطلاقة رائعة في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية بفوزها على اليابان (ا ف ب)

فجّر منتخب سلطنة عمان مفاجأة من العيار الثقيل بعودته فائزا من عقر دار اليابان (1- صفر)، اليوم الخميس، في الجولة الأولى من المجموعة الثانية للدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022 في كرة القدم.

على استاد سويتا في أوساكا، خطف البديل عصام الصبحي هدف الفوز لعمان قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي، محوّلاً عرضية صلاح اليحيائي إلى داخل الشباك من مسافة قريبة.

وحجز 12 منتخباً مقاعد في الدور النهائي بعد منافسة قوية خلال الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم وكأس آسيا 2023 في الصين.

وتم تقسيم المنتخبات بين مجموعتين، بحيث تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى كأس العالم، في حين ينتقل الفريقان الحاصلان على المركز الثالث لخوض الملحق الآسيوي من أجل تحديد المتأهل إلى الملحق العالمي.

وكان المنتخب الياباني تصدر مجموعته في الدور الثاني بثمانية انتصارات كاملة، فيما حلّت عمان وصيفة لقطر في المجموعة الخامسة بستة انتصارات من ثماني مباريات.

وتأهلت اليابان إلى النسخ الست الأخيرة من المونديال، فيما لم تشارك عمان أي مرة في تاريخها.