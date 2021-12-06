منتخب عُمان يقتنص تأهلاً مستحقاً إلى ربع نهائي كأس العرب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 ديسمبر 2021, 11:05 مساء
المنتخب العماني يفوز على نظيره البحريني (3-0) ويتأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2021. (الإنترنت)

حسم المنتخب العماني البطاقة الثانية من المجموعة الثانية، وتأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2021، والمقامة حاليا في قطر، بعد تغلبه على المنتخب البحريني (3-0) في المباراة التي جرت اليوم على ملعب استاد حمد بن علي.

وكان منتخب عُمان يحتاج للفوز على البحرين بالتزامن مع نتيجة تخدمه من مباراة قطر والعراق حتى يضمن البطاقة الثانية عن المجموعة الأولى بعد تأمين العنابي للصدارة بعد انتهاء المرحلة الثانية.

وانتهت مباريات المرحلة الثالثة من المجموعة الأولى يوم الإثنين بانتصار عُمان على البحرين 3-0 وفوز قطر على العراق 3-0 لينتهي الصراع على الوصافة.

وسجّل ثلاثية عُمان المنذر العلوي وأرشاد العلوي وخالد الهاجري (41 و50 و59)، ليقتنص أبناء الكرواتي إيفانكوفيتش الفوز الأول في البطولة بعد تعادل أمام العراق 1-1 وخسارة أمام قطر 2-1.

ورفع منتخب عُمان رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني خلف قطر (9) وأمام كل من العراق (نقطتان) والبحرين (نقطة).

ويلعب منتخب عُمان أمام تونس في ربع النهائي يوم الجمعة في السابعة مساءً.

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