الشاب نكيتياه يقود آرسنال لنصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية

مباراة أرسنال وسندرلاند. (إنترنت)

أحرز إيدي نكيتياه ثلاثة أهداف في فوز آرسنال (5-1) على سندرلاند المنافس في الدرجة الثالثة على إستاد الإمارات ليحجز مقعده في قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم، أمس الثلاثاء.

ووضع اللاعب البالغ عمره 22 عامًا النادي اللندني في المقدمة أمام سندرلاند بتسديدة من مدى قريب عقب ضربة رأس من روب هولدينج إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية تصدى لها لي بيرغ حارس سندرلاند، بحسب «رويترز».

وضاعف نيكولا بيبي النتيجة بتسديدة بدلت اتجاهها بعد مجهود جيد من سيدريك سواريز، لكن سندرلاند قلص الفارق عبر نيثن برودهيد الذي وضع الكرة من فوق رأس بيرند لينو حارس آرسنال الذي كان متقدما من مرماه.

وأعاد نكيتياه فارق الهدفين في الدقيقة (49) بعد تمريرة من نونو تافاريس وبعدها سجل هدفه الشخصي الثالث بلمسة بالكعب، ليجعل النتيجة 4-1 بعدما مرر بيبي الكرة بين ساقي دنر هيوم وأرسل تمريرة عرضية.

واكتملت الليلة الإيجابية لفريق المدرب ميكل أرتيتا عندما سجل البديل تشارلي باتينو (18 عامًا)، الذي خاض أولى مبارياته مع الفريق الأول، الهدف الخامس بعد تمريرة عرضية منخفضة أخرى من بيبي.

إيدي نكيتياه يحصل على الكرة بعد الهاتريك. (إنترنت)