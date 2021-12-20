أليغري متفائل رغم معاناة «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 ديسمبر 2021, 08:45 مساء
ماسيميليانو أليغري مدرب «يوفنتوس» . (الإنترنت)

شدد ماسيميليانو أليغري مدرب «يوفنتوس» على أنه ما زال متفائلًا بنجاح فريقه هذا الموسم رغم معاناته في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وعاد الفريق الأكثر تتويجًا بلقب الدوري إلى طريق الانتصارات عندما تغلب على «بولونيا» مطلع الأسبوع الحالي، لكن المنافسة على اللقب تبدو بعيدة للموسم الثاني على التوالي، إذ يتقدم «إنتر ميلان» بفارق 12 نقطة على «يوفنتوس» سابع الترتيب.

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وأبلغ أليغري في مؤتمر صحفي قبل مواجهة «كالياري» غدًا الثلاثاء: «ما زلنا متفائلين. نحن في هذا (المركز) بسبب فقداننا النقاط في المباريات ضد الفرق الكبيرة.. نحن متأخرون وليس أمامنا سوى الفوز بأكبر عدد من المباريات. لو أعتقدنا أن مباراة الغد سهلة فنحن مخطئون. يجب أن نلعب بحذر شديد، فلا يمكننا التعثر مرة أخرى على أرضنا».

وأوضح أليغري استمرار غياب كل من باولو ديبالا وجورجيو كيليني وفيدريكو كييزا ودانيلو للإصابة.

ورغم تعثر «يوفنتوس» المحلي، قال أليغري إنه يستمتع بوظيفته بعد عودته لتدريب الفريق للمرة الثانية.

وأضاف: «أشعر بحالة جيدة لأن الأمر ممتع. عدت وأنا أشعر أنني شاب وهذا جيد بالنسبة لي.. أمامنا الكثير لنفعله خلال الشهرين المقبلين. بحلول 28 فبراير سنعلم هل نحن في صراع المنافسة على المربع الذهبي أم لا».

وتابع: «نحن في حالة أفضل على المستوى البدني.. نحن بحاجة لأداء قوي آخر في الغد واللعب بشجاعة والتحسن على المستوى الفني».

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