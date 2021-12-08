«يوفنتوس» ينهي مجموعات دوري الأبطال في الصدارة

يوفنتوس يفوز على مالمو السويدي بهدف دون مقابل بملعب أليانز ستاديوم بتورينو في دوري أبطال أوروبا. (الإنترنت)

فاز فريق يوفنتوس على ضيفه مالمو السويدي، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، بملعب أليانز ستاديوم بتورينو، في ختام مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ونجح يوفنتوس في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة (18) عن طريق مويس كين، بعد عرضية مميزة من بيرنارديسكي من الجهة اليمنى، ارتقى كين بين اثنين من مدافعي مالمو ليضعها برأسية في الشباك لحظة خروج الحارس من مرماه.

وبهذا الفوز، أنهى يوفنتوس مرحلة المجموعات متصدرًا المجموعة الثامنة برصيد 15 نقطة، بفارق نقطتين عن تشيلسي الذي حصل على الوصافة، فيما تجمد رصيد مالمو عند نقطة واحدة بالمركز الرابع.