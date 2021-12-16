رسميا.. إيطاليا تواجه الأرجنتين في بطولة جديدة

لحظة تتويج المنتخب الإيطالي بلقب يورو 2020. (الإنترنت)

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) ونظيره في أميركا الجنوبية (الكونميبول)، اليوم الأربعاء، إن إيطاليا بطلة أوروبا ستواجه الأرجنتين بطلة كأس «كوبا أميركا» في الأول من يونيو 2022 في لندن.

وتمت الموافقة على إقامة المباراة، التي أطلق عليها اسم «فيناليسيما»، في سبتمبر الماضي عقب وقت قصير من رفض اليويفا والكونميبول بشدة خطط الاتحاد الدولي (الفيفا) لإقامة كأس العالم كل عامين.

وقال ألكسندر تشيفرين، رئيس اليويفا في بيان، «يوجد تعاون طويل الأمد بين اليويفا والكونميبول يمكن أن نجده عبر السنوات في مسابقات مثل كأس أرتيميو فرانكي وكأس إتركونتننتال».

وتابع: «إنه لفخر كبير إعادة إطلاق مثل هذه الكأس المرموقة للمنتخبات، التي ستسعد عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم».

وتغلب الفريقان على صاحب الأرض في المباراة النهائية للكأس القارية، حيث فازت إيطاليا على إنجلترا في استاد ويمبلي في يوليو الماضي، بينما أنهت الأرجنتين 28 عامًا من الغياب عن الألقاب بعد فوزها على البرازيل في استاد ماراكانا.

ووقع الاتحادان أيضًا مذكرة تفاهم تستمر حتى 30 يونيو 2028.