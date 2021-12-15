إلغاء مباراة «واتفورد» في «بيرنلي» بسبب تفشي «كوفيد-19»

مباراة سابقة بين واتفورد وبيرنلي. (الإنترنت)

قال «بيرنلي» المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن مباراته أمام ضيفه «واتفورد»، اليوم الأربعاء ألغيت عقب تفشي «كوفيد-19» في تشكيلة الفريق الزائر.

ولا توجد تفاصيل بشأن حجم تفشي الفيروس في صفوف «واتفورد»، ولم يتم تحديد موعد بديل لإقامة المباراة.

ولا تُعد تلك المباراة هي الأولى التي تؤجل في الجولة الحالية من الدوري الإنجليزي، حيث تأجلت كذلك مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد أمس لتفشي كورونا في الشياطين الحمر.

كما تأجلت مباراة توتنهام وبرايتون في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، بسبب انتشار كورونا بين صفوف فريق الديوك.