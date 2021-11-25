مانشستر يونايتد يتفق مع مدربه الجديد

المدرب رالف رانجنيك. (الإنترنت)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن إدارة نادي مانشستر يونايتد، توصلت إلى اتفاق مع مدرب جديد، لقيادة الفريق خلفًا للمقال أولي غونار سولشاير.

وقالت جريدة «ذا صن» البريطانية، وفقا لـ«كورة» إن إدارة الشياطين الحمر، اتفقت مع رالف رانجنيك، كي يصبح المدرب الموقت للفريق حتى نهاية الموسم.

ويتوقف الأمر على سماح ناديه الحالي لوكوموتيف موسكو له بالرحيل، حيث يترأس الشق الخاص بالتطوير في الفريق الروسي.

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وأشارت الجريدة، إلى أن مانشستر يونايتد، لا يرى عوائق تعترض قدوم رانجنيك، ومن المنتظر أن يوقع رانجنيك، البالغ من العمر 63 عامًا، عقدًا مع مانشستر يونايتد لمدة 6 أشهر، وهناك محادثات بشأن لعب دور طويل الأجل في الفريق.

ولن يتمكن يونايتد من حسم التعاقد، قبل مواجهة تشيلسي، الأحد المقبل، الأمر الذي سيعني استمرار تولي مايكل كاريك، المهمة الفنية بشكل موقت.

ولم يسبق وأن درب رانجنيك، خارج ألمانيا من قبل، إلا أنه حقق الانتصار في 55% من مبارياته مع لايبزيج في ولايته الثانية مع الفريق، وأسهم في صعوده إلى الدوري الألماني في الولاية الأولى.