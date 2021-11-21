مانشستر يونايتد يقيل مدربه أولي غونار سولشاير

المدرب النرويجي لمانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير. (الإنترنت)

أعلن نادي «مانشستر يونايتد» الإنجليزي، الأحد، رسميًّا إقالة مدربه النرويجي أولي غونار سولشاير من منصبه إثر النتائج المتردية التي حققها الفريق بإشرافه خلال الموسم الحالي، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال النادي في بيان رسمي: «يعلن نادي مانشستر يونايتد أن أولي غونار سولشاير قد ترك منصبه مدربًا للفريق». وأضاف: «سيظل أولي أسطورة في نادي مانشستر يونايتد، ونأسف لأننا توصلنا إلى هذا القرار الصعب».

نتائج متردية لـ«مانشستر يونايتد» بإشرافه في الآونة الأخيرة

وواصل «مانشستر يونايتد» مسلسل الهزائم المذلة في الدوري الاإنجليزي الممتاز. وكانت آخرها أمام نادي «واتفورد »1-4 السبت.

والخسارة كانت الخامسة في آخر سبع مباريات في الدوري المحلي، وجاءت بعد هزائم قاسية أيضًا أمام «ليستر سيتي» 2-4، و«ليفربول» الغريم التقليدي (صفر-5) وأمام الجار «مانشستر سيتي» صفر-2.

وأشارت جريدتا «ذي تايمز» و«ذي إنديبندنت» وموقع «مانشستر إيفنينغ نيوز» إلى أن الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه النادي في وقت متأخر من مساء السبت أدى إلى اتخاذ القرار بإقالة سولشاير الذي تسلم منصبه في ديسمبر 2018 خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو.

وجدد سولشاير عقده مع الشياطين الحمر لثلاث سنوات جديدة في يوليو الماضي، وسيحصل بالتالي على تعويضات بقيمة 7.5 مليون جنيه.

وقاد سولشاير فريقه إلى احتلال المركز الثاني الموسم الماضي وبلوغ نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) وتوسم أنصار النادي خيرًا بقدرة فريقهم على المنافسة على اللقب، لا سيما بعد عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف الفريق وإبرام صفقتين رائعتين مع الجناح الإنجليزي الدولي جايدون سانشو من «بوروسيا دورتموند» الألماني والمدافع الفرنسي رافايل فاران الفائز مع منتخب بلاده بكأس العالم العام 2018، لكن الفريق لم يكن على قدر هذه التطلعات، حيث يحتل حاليًا المركز السابع بفارق 12 نقطة عن «تشلسي» المتصدر.

ومن الأسماء المرشحة لخلافة سولشاير يبرز الفرنسي زين الدين زيدان، الإيرلندي براندن روجرز (مدرب ليستر سيتي حاليًا) والهولندي إريك تن هاغ (مع أياكس أمستردام حاليًا).