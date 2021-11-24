بوكيتينو يحسم موقفه من قيادة «مانشستر يونايتد»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 نوفمبر 2021, 07:34 مساء
المدير الفني لنادي «باريس سان جيرمان»، المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو. (الإنترنت)

حسم المدير الفني لنادي «باريس سان جيرمان» الفرنسي، المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، موقفه من تدريب فريق «مانشستر يونايتد» الإنجليزي، خلفًا للنرويجي أولي غونار سولشاير.

وارتبط اسم بوكيتينو بقوة بالانتقال إلى مسرح الأحلام «أولد ترافورد»، بداية من الموسم الجديد، بعد رحيل المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير عن صفوف «الشياطين الحمر» بسبب النتائج المتواضعة للفريق.

وقالت جريدة «ليكيب» الفرنسية، وفقًا لـ«روسيا اليوم»، إن البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لـ«باريس سان جيرمان»، قام بزيارة بوكيتينو في الفندق الذي يقيم فيه، يوم الإثنين الماضي، لمعرفة قراره بشأن مستقبله مع الفريق.

وأشارت الجريدة، إلى أن بوكيتينو أخبر ليوناردو بأنه لن يغادر «باريس سان جيرمان»، وسوف يحترم العقد الذي يربطه مع الفريق حتى يونيو 2023.

وأعلن بوكيتينو، أمس الثلاثاء، أثناء المؤتمر الصحفي المكرر لمباراته أمام مضيفه «مانشستر سيتي»، أنه ليس منشغلًا بشائعات ربط اسمه بـ«مانشستر يونايتد»، وأنه سعيد في باريس.

ويحل «باريس سان جيرمان» ضيفًا على «مانشستر سيتي»، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الاتحاد، في قمة منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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