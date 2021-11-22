كريستيانو يودع «الإنسان الرائع» بكلمات رقيقة عبر «تويتر» بعد ساعات من الإقالة

كريستيانو رونالدو مع أولي غونار سولشاير. (إنترنت)

أشاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد بمدرّبه السابق النرويجي أولي غونار سولشاير الذي أقاله النادي الإنجليزي، أمس الأحد، ووصفه بـ«الإنسان الرائع».

وأقالت إدارة «الشياطين الحمر» سولشاير بعد الخسارة المذلة أمام واتفورد (1-4) التي تلت خسائر قاسية أيضًا في الآونة الأخيرة، أبرزها أمام ليفربول الغريم التقليدي (صفر-5) في معقل أولد ترافورد وأمام الجار مانشستر سيتي (صفر-2) على أرضه أيضًا، بحسب «فرانس برس».

وقال رونالدو على «تويتر» متحدثًا عن سولشاير: «لقد كان مهاجمي (زميلي) عندما جئت إلى مانشستر يونايتد للمرّة الأولى، وكان مدرّبي منذ عودتي إلى صفوف الفريق، لكن الأهم من ذلك كله، أن أولي هو إنسان رائع، أتمنى له كل الخير بكل ما سيقوم به في حياته، حظًا سعيدًا يا صديقي، أنت تستحقه».

وكان رونالدو عاد إلى صفوف مانشستر يونايتد خلال الموسم الجاري وعلى الرغم من تسجيله 9 أهداف في 13 مباراة في مختلف المسابقات، فإنه لم يجنّب فريقه التقهقر في سلم ترتيب الدوري المحلي في الآونة الأخيرة.

وسيتولى لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق وأحد مساعدي سولشاير، مايكل كاريك مهمة الإشراف على الفريق في مبارياته المقبلة في الوقت الذي يبحث فيه النادي عن مدرب موقت يقود الفريق حتى نهاية الموسم، بحسب بيان رسمي صادر عن النادي الشمالي العريق.

ويتخلف مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الثامن في الدوري المحلي بفارق 12 نقطة عن تشيلسي المتصدر، ويواجه مباراة بالغة الأهمية خارج ملعبه ضد فياريال الإسباني في دوري أبطال أوروبا.