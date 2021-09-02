بنزيما يعلنها: كيليان مبابي سيلعب في ريال مدريد

كريم بنزيما وكيليان مبابي في معسكر المنتخب الفرنسي. (أرشيفية : الإنترنت)

أبدى مهاجم ريال مدريد الإسباني، اللاعب الفرنسي، كريم بنزيما، اليوم الخميس، ثقته في مزاملة مواطنه كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، في المستقبل القريب.

وكشف كريم بنزيما وفقا لصحيفة «ماركا» الإسبانية: «كيليان مبابي؟ إنه لاعب كرة قدم سيلعب عاجلاً أم آجلاً في ريال مدريد».

وأضاف نجم الريال: «نتعامل بشكل جيد جدا مع بعضنا البعض، وأود أن يكون معي بالفعل في ريال مدريد».

وكثف ريال مدريد من جهوده في سوق الانتقالات الماضية للحصول على عقد مبابي، إلا أن جميع العروض قوبلت برفض من إدارة باريس سان جيرمان.

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ويسعى الفريق الإسباني إلى ضم مبابي في الموسم المقبل بشكل مجاني، في حال عدم تجديد عقده مع الفريق الفرنسي.

يذكر أن مبابي انضم إلى «بي إس جي» قادما من موناكو في العام 2018، في صفقة قُدرت قيمتها بـ180 مليون يورو؛ لذلك يسعى الفريق الفرنسي إلى تجديد عقده، كي لا يرحل عن صفوفه بشكل مجاني، ومحاولة الاستفادة من عقده بأكبر قدر ممكن.