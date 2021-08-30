«ريال مدريد» ينسحب من صفقة مبابي

النجم الفرنسي كيليان مبابي. (أرشيفية : إنترنت)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن «ريال مدريد» انسحب من المفاوضات مع «باريس سان جيرمان» بشأن انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي، إلى صفوفه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وتغلق نافذة الانتقالات الصيفية، مساء الثلاثاء، وكان نادي العاصمة الإسبانية يسعى جاهدًا طيلة الأيام الماضية من أجل ضم النجم الفرنسي.

وقالت إذاعة «مونتي كارلو» الفرنسية، إن «ريال مدريد» أوقف مفاوضاته مع النادي الفرنسي، وأضافت الإذاعة في تقرير عبر موقعها الإلكتروني: «وفقا لمصادرنا، فإن ريال مدريد أوقف المفاوضات، وأكد ممثلو النادي الإسباني المتواجدون في باريس انسحابهم من المفاوضات».

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وأوضحت: «رغم ذلك، لا يمكن أن تحدث تحولات جديدة حتى مساء الثلاثاء وقبل موعد إغلاق فترة الانتقالات».