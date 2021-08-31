ليفربول يعلن تمديد عقد قائده هندرسون حتى 2025

جوردان هندرسون يوقع عقدًا جديدًا مع نادي ليفربول. (حساب الليفر على تويتر)

أعلن ليفربول الإنجليزي، رسميًا، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد قائده جوردان هندرسون حتى العام 2025.

وقال في بيان: «وقع جوردان هندرسون عقدًا جديدًا مع نادي ليفربول رابطًا مستقبله مع النادي الأحمر لأمد طويل».

وخاض هندرسون (31 عامًا) 394 مباراة في صفوف الـ«ريدز» منذ انتقاله إلى صفوفه قادمًا من سندرلاند قبل 10 سنوات، وساهم في إحرازه لقب الدوري الإنجليزي الممتاز العام 2020 وذلك للمرة الأولى منذ العام 1990، كما تُوّج معه بدوري أبطال أوروبا العام 2019.

وقال هندرسون بعد توقيع عقده الجديد: «بطبيعة الحال، أنا فخور جدًا كي أواصل مشواري هنا.. أمر رائع الانتهاء من الإجراءات والتطلع قدمًا لما يمكن للمستقبل أن يخبئه».

وتابع: «لقد كبرت كثيرًا وتعلمت الكثير أيضًا منذ تلمست خطواتي الأولى هنا ويتعين عليّ شكر الكثير من الناس لما وصلت إليه».

وبات هندرسون سادس لاعب يجدد عقده مع ليفربول في الأسابيع الأخيرة بعد ترنت الكسندر أرنولد، والبرازيليين فابينيو واليسون والهولندي فيرجيل فان دايك والإسكتلندي أندي روبرتسون.

يذكر أن ليفربول الساعي إلى استعادة لقبه المحلي لم يبادر على عقد صفقات كبيرة هذا الموسم، واكتفى بالحصول على خدمات المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي من صفوف لايبزيغ الألماني مقابل 36 مليون جنيه إسترليني (50 مليون دولار).