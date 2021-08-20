ليفربول بصدد الدخول في مفاوضات لتجديد عقد صلاح

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 أغسطس 2021, 03:48 مساء
مهاجم ليفربول محمد صلاح محتفلا بعد تسجيله هدفا في مرمى نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي. 14 أغسطس 2021 (ا ف ب)

يستعدّ ليفربول الإنجليزي للدخول في مفاوضات مع مهاجمه المصري محمد صلاح لتجديد عقده، بعد نجاحه في تجديد عقود قلب دفاعه الهولندي فيرجيل فان دايك، وحارسه البرازيلي أليسون بيكر، ولاعب وسطه البرازيلي الآخر فابينيو، بحسب تقارير في وسائل الإعلام الإنجليزية.

وقال موقع «ذي أثلتيك» الإنجليزي، إن ليفربول سيجعل من صلاح (29 عاما) اللاعب الأعلى دخلا في تاريخ النادي، مشيرًا إلى أن صلاح الذي ينتهي عقده في 30 يونيو 2023، يتقاضى حاليا مبلغا مقداره 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا (نحو 270 ألف دولار).

وأضاف الموقع بأن تجديد عقد صلاح بات «أولوية» إلى ليفربول الذي يريد اتمام هذا الأمر قبل الانتقال لتجديد عقد المهاجم السنغالي ساديو مانيه والظهير الأيسر الأسكتلندي أندي روبرتسون.

ومنذ انتقاله من روما الإيطالي إلى ليفربول في يونيو 2017، خاض صلاح 146 مباراة في صفوف الأخير في الدوري الإنجليزي وسجل 96 هدفا، و204 مباريات في مختلف المسابقات وسجل 126 هدفا.

ويحمل عدة أرقام قياسية، أبرزها تسجيله أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد في الدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 32 هدفا موسم 2017-2018، علما بأن الرقم القياسي السابق (31 هدفا) كان في حوزة 3 لاعبين وهم الأوروغوياني لويس سواريس والبرتغالي كريستيانو رونالدو وألن شيرر.

كما ساهم صلاح في قيادة فريقه إلى إحراز لقب بطل الدوري المحلي موسم 2019-2020 وذلك للمرة الأولى منذ عام 1990، كما قاده إلى إحراز دوري أبطال أوروبا العام 2019 بالفوز على مواطنه توتنهام 2-صفر بينها هدف لصلاح بالذات من ركلة جزاء في مطلع المباراة.

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