قرعة «كان 2021».. تعرف على مجموعات كأس الأمم الأفريقية

أسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، عن مجموعات قوية، في البطولة التي ستقام في الكاميرون خلال شهر يناير المقبل.
وجاءت قرعة كأس الأمم الأفريقية كالتالي:
المجموعة الأولى: الكاميرون - بوركينا فاسو - إثيوبيا - الرأس الأخضر.
المجموعة الثانية: السنغال - زيمبابوي - غينيا - مالاوي.
المجموعة الثالثة: المغرب - غانا - جزر القمر - الجابون.
المجموعة الرابعة: نيجيريا - مصر - السودان - غينيا بيساو.
المجموعة الخامسة: الجزائر - سيراليون - غينيا الاستوائية - كوت ديفوار.
المجموعة السادسة: تونس - مالي - موريتانيا - جامبيا.
وجاءت تصنيف المنتخبات كالتالي:
المستوى الأول: الكاميرون (منظمة البطولة) - الجزائر (حاملة اللقب) - السنغال - تونس - المغرب - نيجيريا.
المستوى الثاني: مصر - غانا - كوت ديفوار - مالي - بوركينا فاسو - غينيا.
المستوى الثالث: الرأس الأخضر - الجابون - موريتانيا - سيراليون - زيمبابوي - غينيا بيساو.
المستوى الرابع: مالاوي - السودان - غينيا الاستوائية - جزر القمر - إثيوبيا - جامبيا.
وتوج المنتخب الجزائري بآخر نسخة لبطولة كأس الأمم الأفريقية وذلك في صيف 2019، والتي أقيمت على أرض مصر.