قرعة «كان 2021».. تعرف على مجموعات كأس الأمم الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 أغسطس 2021, 09:24 مساء
مراسم قرعة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بالعاصمة الكاميرونية ياوندي. (أرشيفية : الإنترنت)

أسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، عن مجموعات قوية، في البطولة التي ستقام في الكاميرون خلال شهر يناير المقبل.

وجاءت قرعة كأس الأمم الأفريقية كالتالي:

المجموعة الأولى: الكاميرون - بوركينا فاسو - إثيوبيا - الرأس الأخضر.

المجموعة الثانية: السنغال - زيمبابوي - غينيا - مالاوي.

المجموعة الثالثة: المغرب - غانا - جزر القمر - الجابون.

المجموعة الرابعة: نيجيريا - مصر - السودان - غينيا بيساو.

المجموعة الخامسة: الجزائر - سيراليون - غينيا الاستوائية - كوت ديفوار.

المجموعة السادسة: تونس - مالي - موريتانيا - جامبيا.

وجاءت تصنيف المنتخبات كالتالي:

المستوى الأول: الكاميرون (منظمة البطولة) - الجزائر (حاملة اللقب) - السنغال - تونس - المغرب - نيجيريا.

المستوى الثاني: مصر - غانا - كوت ديفوار - مالي - بوركينا فاسو - غينيا.

المستوى الثالث: الرأس الأخضر - الجابون - موريتانيا - سيراليون - زيمبابوي - غينيا بيساو.

المستوى الرابع: مالاوي - السودان - غينيا الاستوائية - جزر القمر - إثيوبيا - جامبيا.

وتوج المنتخب الجزائري بآخر نسخة لبطولة كأس الأمم الأفريقية وذلك في صيف 2019، والتي أقيمت على أرض مصر.

مجموعات كأس الأمم الأفريقية
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