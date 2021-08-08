بالفيديو: ميسي ينهار باكيا في مطلع مؤتمره الصحفي لوداع «برشلونة»

ليونيل ميسي. (صورة مثبتة من الفيديو)

أجهش نجم «برشلونة»، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالبكاء في بداية مؤتمره الصحفي، اليوم الأحد، الذي سيعلن فيه رحيله نهائيًّا عن صفوف النادي الذي أمضى في صفوفه 20 عامًا في الوقت الذي يرجح انتقاله إلى صفوف «باريس سان جيرمان» الفرنسي.

وصعد ميسي إلى المنصة وسط تصفيق الحاضرين قبل أن يجهش بالبكاء، وبعد أن تمالك أنفاسه قال في مستهل حديثه: «لم أتصور إطلاقًا الرحيل عن برشلونة»، بحسب ما نقلته «فرانس برس».

وكان عقد ميسي (34 عامًا) مع النادي الكتالوني انتهى في 30 يونيو الماضي، وبعد أن توصل إلى اتفاق مع ناديه إلى توقيع عقد جديد، لم يتم اعتماده رسميًّا بسبب عراقيل اقتصادية وهيكلية تتعلق بقوانين الرابطة الإسبانية لكرة القدم.

ليونيل ميسي. (صورة مثبتة من الفيديو)