بالصور: رسميا.. كارفخال يستمر مع ريال مدريد حتى 2025

ريال مدريد يعلن عن تمديد عقد داني كارفخال. (تويتر)

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، عن تمديد عقد داني كارفخال، ظهير فريقه الأول لكرة القدم، ليبقى في النادي حتى العام 2025.

وغاب كارفخال عن الكثير من مباريات الموسم الماضي 2020-2021 للإصابة، حيث خاض اللاعب البالغ عمره 29 عاماً 15 مباراة فقط في كافة المسابقات مع ريال مدريد.

وحل الريال في المركز الثاني بالدوري خلف البطل أتليتيكو مدريد، وودع دوري أبطال أوروبا من قبل النهائي أمام تشيلسي الذي توج باللقب فيما بعد.

وغاب كارفخال عن تشكيلة إسبانيا في بطولة أوروبا 2020 للإصابة، حيث ودع الفريق البطولة بالخسارة في قبل النهائي أمام إيطاليا التي توجت باللقب لاحقاً.

وساعد كارفخال، الذي يلعب لريال مدريد منذ العام 2013، الفريق في حصد 16 لقباً كبيراً بينها أربعة لدوري أبطال أوروبا، ولقب الدوري الإسباني مرتين وكأس الملك مرة واحدة.

وانضم كارفخال إلى لاعب الوسط لوكا مودريتش والجناح لوكاس فاسكيز والمدافع ناتشو هرنانديز، في توقيع عقود جديدة مع ريال مدريد قبل بداية موسم 2021-2022.

وسيبدأ ريال مدريد الموسم المقبل في الدوري بقيادة كارلو أنشيلوتي مدربه الجديد، بخوض مباراة خارج أرضه أمام ألافيس في 14 أغسطس المقبل.

ريال مدريد يعلن عن تمديد عقد داني كارفخال. (تويتر)

ريال مدريد يعلن عن تمديد عقد داني كارفخال. (تويتر)

ريال مدريد يعلن عن تمديد عقد داني كارفخال. (تويتر)