ورطة فنية في منتخب فرنسا بعد إصابة ديمبيليه

عثمان ديمبيليه (إنترنت)

سيغيب المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيليه عن باقي مباريات كأس أوروبا لكرة القدم، بعد إصابته خلال مواجهة المجر الأخيرة، بحسب ما أعلن الاتحاد الفرنسي للعبة، اليوم الإثنين.

كان ديمبيليه، لاعب برشلونة الإسباني البالغ 24 عامًا، الذي يعاني دومًا مُرَّ الإصابة، دخل كبديل ضد المجر قبل أن يصاب بركبته ويخرج مجددًا، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وكشفت الفحوص الشعاعية الأحد «تأخرًا في تعافيه لا يتطابق مع بقائه ضمن المجموعة» بحسب ما كشفه الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، لتضع إصابة ديمبيليه المدير الفني ديشامب في ورطة فنية.