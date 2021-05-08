برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس تتحد: مشروع دوري السوبر الأوروبي مستمر وسنبحث له عن حلول

شعار يوفنتوس يتوسط شعاري ريال مدريد وبرشلونة (أرشيفية : الإنترنت)

دافعت أندية برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس، اليوم السبت، عن مزايا دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم، مستنكرة تهديدات الاتحاد الأوروبي «ويفا» الذي عاقب الجمعة تسعة أندية شاركت في إطلاق المسابقة المندثرة بعد 48 ساعة وكانت تهدف لمنافسة دوري الأبطال.

وبرغم انسحاب تسعة أندية من أصل 12 أسست مشروع دوري السوبر، تعتزم أندية برشلونة وريال مدريد من إسبانيا ويوفنتوس من إيطاليا المثابرة في السعي لايجاد حلول مناسبة، برغم الضغوط والتهديدات غير المقبولة من قبل ويفا، بحسب بيان نشره يوفنتوس على موقعه، كما جاء عبر «فرانس برس».

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وأصدر دوري السوبر الأوروبي، بيانا رسميا، يؤكد خلاله تجميد المشروع حتى يتم تشكيله من جديد، بعد انسحاب الأندية الإنجليزية من البطولة، وكانت أندية مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، وأرسنال، وليفربول، وتشيلسي، وتوتنهام، أعلنت انسحابها من بطولة دوري السوبر الأوروبي بشكل رسمي.

وأكد منظمو دوري السوبر الأوروبي في بيانهم الرسمي، أنه سيتم تجميد البطولة حتى تتم إعادة تشكيل المشروع دون الأندية الإنجليزية، كما أشار البيان إلى أن هناك ضغوطا خارجية كانت وراء انسحاب الأندية الإنجليزية من مشروع دوري السوبر الأوروبي.

جاء بيان دوري السوبر الأوروبي كالآتي: «نحن مقتنعون بأن الوضع الراهن لكرة القدم الأوروبية بحاجة إلى التغيير، نحن نقترح منافسة أوروبية جديدة لأن النظام الحالي لا يعمل» في إشارة إلى أنظمة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا» ومن ورائه الاتحاد الدولي «فيفا».

وأضاف: «يهدف اقتراحنا إلى السماح للرياضة بالتطور مع توفير الموارد والاستقرار لهرم كرة القدم الكامل، بما في ذلك المساعدة في التغلب على الصعوبات المالية التي يعاني منها مجتمع كرة القدم بأكمله نتيجة للوباء».

وأكمل: «على الرغم من الإعلان عن مغادرة الأندية الإنجليزية وإجبارها على اتخاذ مثل هذه القرارات بسبب تعرضها لضغوطات، فإننا مقتنعون بأن اقتراحنا يتماشى تماما مع القوانين واللوائح الأوروبية، كما يتضح اليوم من خلال قرار المحكمة».

وأردف: «نظرا للظروف الحالية سنعيد النظر في الخطوات المناسبة لإعادة تشكيل المشروع، مع الأخذ في الاعتبار دائما أهدافنا المتمثلة في تقديم أفضل تجربة ممكنة للجماهير مع تعزيز مدفوعات التضامن لمجتمع كرة القدم بأكمله».