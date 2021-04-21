من «دوري السوبر الأوروبي» لـ«ويفا» و«فيفا»: الثورة مستمرة

أندية السوبر الأوروبي على خريطة القارة العجوز (إنترنت)

أصدر دوري السوبر الأوروبي، بياناً رسمياً، يؤكد خلاله تجميد المشروع حتى يتم تشكيله من جديد، بعد انسحاب الأندية الإنجليزية من البطولة، وكانت أندية مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، أرسنال، ليفربول، تشيلسي وتوتنهام، أعلنت انسحابها من بطولة دوري السوبر الأوروبي بشكل رسمي.

وأكد منظمو دوري السوبر الأوروبي في بيانهم الرسمي الذي صدر صباح اليوم الأربعاء، أنه سيتم تجميد البطولة حتى تتم إعادة تشكيل المشروع دون الأندية الإنجليزية، كما أشار البيان إلى أن هناك ضغوطاً خارجية كانت وراء انسحاب الأندية الإنجليزية من مشروع دوري السوبر الأوروبي.

جاء بيان دوري السوبر الأوروبي كالآتي: «نحن مقتنعون بأن الوضع الراهن لكرة القدم الأوروبية بحاجة إلى التغيير، نحن نقترح منافسة أوروبية جديدة لأن النظام الحالي لا يعمل» في إشارة إلى أنظمة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا» ومن ورائه الاتحاد الدولي «فيفا».

وأضاف: «يهدف اقتراحنا إلى السماح للرياضة بالتطور مع توفير الموارد والاستقرار لهرم كرة القدم الكامل، بما في ذلك المساعدة في التغلب على الصعوبات المالية التي يعاني منها مجتمع كرة القدم بأكمله نتيجة للوباء».

وأكمل: «على الرغم من الإعلان عن مغادرة الأندية الإنجليزية وإجبارها على اتخاذ مثل هذه القرارات بسبب تعرضها لضغوطات، فإننا مقتنعون بأن اقتراحنا يتماشى تماماً مع القوانين واللوائح الأوروبية، كما يتضح اليوم من خلال قرار المحكمة».

وأردف: «نظراً للظروف الحالية سنعيد النظر في الخطوات المناسبة لإعادة تشكيل المشروع، مع الأخذ في الاعتبار دائمًا أهدافنا المتمثلة في تقديم أفضل تجربة ممكنة للجماهير مع تعزيز مدفوعات التضامن لمجتمع كرة القدم بأكمله».

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«ويفا» يتبنى نظاما جديدا لدوري الأبطال بـ36 ناديا بدءا من 2024 بعد الحركة الانفصالية

وقضت محكمة في العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الثلاثاء، بمنع الاتحادين الأوروبي «ويفا» والدولي «فيفا» لكرة القدم، من اتخاذ أي إجراء ضد عملية إطلاق الدوري السوبر الانفصالي الذي فتح حربًا في الكرة الأوروبية.

وبحسب نص الحكم الذي اطلعت عليه وكالة «فرانس برس»، تشير محكمة مدريد التجارية رقم 17 إلى أنها «تأمر فيفا وويفا بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء أو تصرف أو إصدار أي إعلان أو بيان صحفي يمنع أو يعرقل، بشكل مباشر أو غير مباشر، عملية التحضير للدوري السوبر لكرة القدم».

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا»، أمس الإثنين، تبني الإصلاحات المتعلقة بمسابقة دوري الأبطال بدءًا من العام 2024، بينها الانتقال من 32 ناديًا إلى 36، بعد ساعات من إعلان 12 ناديًا أوروبيًّا كبيرًا إطلاق «الدوري السوبر» الانفصالي.

وقال الأمين العام المساعد جورجو ماركيتي في مؤتمر صحفي بعد اجتماع الهيئة القارية في مونترو: «وافقت اللجنة التنفيذية على نظام» البطولة المستقبلي الذي يتضمن دوريًّا صغيرًا بدلًا عن دور المجموعات التقليدي، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وأعلن الاتحاد الأوروبي «ويفا» واتحادات إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا لكرة القدم، الأحد، منع أي فريق يشارك في ما يسمى بـ«دوري السوبر الأوروبي» من المشاركة في كل المسابقات المحلية والقارية الأخرى.

وأشار الاتحاد القاري إلى أنه علم أن بعض الأندية الإنجليزية والإسبانية والإيطالية قد تعلن إطلاق منافسة انفصالية، وقال «ويفا» في بيان إن «الأندية المعنية ستمنع من اللعب في أي مسابقة أخرى على المستوى المحلي أو الأوروبي أو العالمي، وقد يحرم لاعبوها من فرصة تمثيل منتخباتهم الوطنية».