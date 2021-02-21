إنتر يحسم موقعة «ديربي الغضب» أمام مضيفه ميلان في الدوري الإيطالي

مباراة إنتر في موقعة «ديربي الغضب» أمام مضيفه ميلان في الدوري الإيطالي. (تويتر)

حسم إنتر موقعة «ديربي الغضب» أمام مضيفه ميلان، بعدما حقق فوزًا كاسحًا بنتيجة 3-0، في الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وحسم إنتر المباراة بفضل الثنائي الهجومي القوي، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، الذي سجل هدفين بالدقيقتين 5 و57، فيما أضاف البلجيكي روميلو لوكاكو ثالث أهداف فريقه في الدقيقة 66.

وتعد هذه الخسارة الثانية لميلان على التوالي في الكالتشيو، بعدما تعرض للهزيمة 0-2 أمام سبيزيا في الجولة الماضية.

على الجانب الآخر، حسم إنتر ثالث موقعة ديربي بين الفريقين في الموسم الحالي، علمًا بأنه بات يملك اليد العليا بواقع انتصارين في الدوري والكأس، مقابل فوز لميلان.

الفوز جعل ميلان يبتعد بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة بفارق 4 نقاط عن ميلان الوصيف.