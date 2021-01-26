نادال ينتقد ديوكوفيتش قبل بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

نادال وديوكوفيتش (فرانس برس)

وجّه الإسباني رافايل نادال انتقادًا إلى نظيره الصربي نوفاك ديوكوفيتش من دون أن يسميه على خلفية مطالب الأخير بحقوق اللاعبين الذين يخضعون للجحر الصحي قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب في شهر فبراير المقبل، معتبرًا أنه ليس من الضرورة الإعلان عن المساعدة التي يقدمها.

وقدّم ديوكوفيتش المصنف الأول عالميًا الأسبوع الماضي لائحة تضم اقتراحات إلى الاتحاد الأسترالي للعبة نيابة عن 72 لاعبًا مشاركًا في أولى البطولات الأربع الكبرى، الذين يخضعون لحجر صحي في غرفهم في فندق في ملبورن لمدة 14 يومًا بعد اكتشاف وجود حالات إيجابية في الرحلات التي وصلوا على متنها إلى أستراليا، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وذكرت تقارير إخبارية أن هذه الاقتراحات شملت نقل اللاعبين إلى منازل خاصة مجهزة بملاعب كرة مضرب ليتمرنوا بشكل أفضل، حيث يسمح لهم الخروج لبضع ساعات يوميا من أجل التدريب، إضافة إلى حصولهم على وجبات طعام أفضل.

إلا أن مطالب حامل اللقب لم تلق آذانًا صاغية، في حين وصفتها وسائل إعلام أسترالية بأنها فظة وأنانية، فيما وصف اللاعب المحلي نيك كيريوس ديوكوفيتش بالأحمق.

وأصدر ديوكوفيتش المتوج ثماني مرات في أستراليا لاحقًا خطابًا مفتوحًا أوضح فيه أنه «قد أسيء فهم نواياه الحسنة لزملائي المنافسين في ملبورن».

فيما قال نادال في حديث مع شبكة «أي أس بي إن» الأميركية الثلاثاء من مدينة اديلايد حيث يخضع للحجر مع ديوكوفيتش قبل البطولة المقرر انطلاقها في 8 فبراير «نحاول جميعًا مساعدة بضعنا البعض».

وتابع بطل أستراليا العام 2009 في إشارة إلى ديوكوفيتش من دون أن يسميه «يحتاج البعض إلى الإعلان عن كل ما يفعلونه لمساعدة الآخرين، آخرون يقومون بذلك بطريقة أكثر سرية دون الحاجة إلى نشر أو الإعلان عن كل ما نقوم به».