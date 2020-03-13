تأجيل مباراة أرسنال في الدوري الإنجليزي بعد إصابة مدرب الفريق بفيروس كورونا

لاعب في أرسنال يروض الكرة في مباراة سابقة للفريق. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن نادي برايتون تأجيل مباراته مع ضيفه أرسنال المقررة غدا السبت ضمن المرحلة الثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعدما أظهرت الفحوصات التي خضع لها مدرب أرسنال، الإسباني ميكل أرتيتا إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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وقال الرئيس التنفيذي لبرايتون بول باربر فى بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية: إنه أمر ضروري جدا أن تمنح الأولوية لصحة وسلامة الأفراد، ومع وضع ذلك في الاعتبار، تم تأجيل مباراة السبت، فيما غرد النادي على موقعه على تويتر ، مؤكدا أن مباراة السبت ضد أرسنال تأجلت.

وكان أرسنال أكد إغلاق مركز التدريبي في لندن بعد إصابة مدربه، مشيرا إلى أنه «من الواضح أننا لن نتمكن من لعب بعض المباريات في المواعيد المقررة لها حاليا».