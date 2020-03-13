إصابة مدرب أرسنال بفيروس كورونا

نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم يعلن إصابة مدرب مايكل أرتيتا بفيروس كورونا. (الإنترنت)

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، الخميس، أن نتائج الفحوص التي خضع لها مدربه الإسباني ميكل أرتيتا للكشف عن إصابته بفيروس «كورونا» المستجد جاءت إيجابية.

وقال النادي اللندني في بيان له «تم إغلاق مركزنا التدريبي في لندن بعدما تلقى مدربنا ميكل أرتيتا هذا المساء نتيجة إيجابية للفحوص التي خضع لها للكشف عن فيروس كوفيد-19». وأضاف أرسنال الذي من المقرر أن يواجه مضيفه برايتون في المرحلة الثلاثين من الدوري الإنكليزي السبت إنه «من الواضح أننا لن نتمكن من لعب بعض المباريات في المواعيد المقررة لها حاليا»، حسب وكالة «فرانس برس».