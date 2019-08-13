ميسي يدخل على خط المفاوضات ويتصل بنيمار

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أغسطس 2019, 09:23 مساء

كشفت جريدة «ماركا» الإسبانية أن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، أجرى اتصالا مع النجم البرازيلي نيمار من أجل إقناعه برفض عرض ريال مدريد.

ونقل موقع «كوورة» عن الجريدة الرياضية الشهيرة أن نجم برشلونة ليونيل ميسي «لا يرغب في انتقال صديقه لصفوف الغريم الأزلي، ولهذا قام بالاتصال بنجم هجوم باريس سان جيرمان خلال الساعات الأخيرة للضغط عليه من أجل العودة إلى برشلونة ورفض العرض السخي الذي قدمه للريال للحصول على خدماته».

ويعاني النجم الأرجنتيني ميسي من حالة من الإخفاق بعدم استطاعته قيادة برشلونة للفوز بكأس أبطال أوروبا منذ مغادرة الثلاثي أكسافي ونيمار وأنيستا على التوالي لبرشلونة.

ويتمتع ميسي بعلاقة قوية مع النجم البرازيلي نيمار، الذي شكل معه ثلاثي الرعب إلى جانب الأوروجواياني لويس سواريز، ليتوجوا مع برشلونة بالثلاثية التاريخية الثانية له في عام 2015.

ويسعى ريال مدريد لخطف نيمار، وسط حالة من تراجع معدلات لاعبيه التهديفية وتقديمه لفترة إعداد هي الأسوأ له بين فرق الدوري الإسباني قبل انطلاق الموسم الجديد الأسبوع المقبل.

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