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نظام غذائي صحي لمرضى السكري

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 أكتوبر 2022, 01:14 مساء
نظام غذائي صحي لمرضى السكري
نظام صحي من دون حرمان للتخلص من الوزن الزائد لمرضى السكري (الإنترنت)
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الحفاظ على وزن صحي أصبح حلم الجميع، ولكن إذا كنت مصابا بداء السكري فلابد أن يكون هدفك الأول هو التخلص من السمنة، فقد يؤدي الوزن الزائد إلى صعوبة التحكم في مستويات السكر في الدم، وقد يزيد من خطر الإصابة ببعض المضاعفات، ويمكن أن يمثل فقدان الوزن تحديا إضافيا لمرضى السكري وفي بعض الحالات يصبح العلاج الجذري للمرض.

وفي ذلك يوضح خبير التغذية العلاجية، الدكتور محمد راضي، أن النظام الغذائي لمرض السكري يعد خطة للطعام الصحي الذي يعد أسلوب حياة وليس نظاما موقتا فهو يشمل تناول الكثير من الفواكه والخضراوات الغنية بالألياف، والاستمتاع بكربوهيدرات الحبوب الكاملة باعتدال، إضافة إلى البروتينات الخالية من الدهون، وتناول طعام معتدل كمية الدهون الصحية فالأمر يتطلب اتخاذ بعض الخطوات الخاصة المناسبة بالمرض، لتحسن من نوعية الحياة وتقلل من مخاطر المضاعفات في المستقبل.

ويضيف الدكتور محمد راضي أنه عندما تفرط في تناول السعرات الحرارية والدهون، يخلق جسمك حالة من الارتفاع غير المستحب في جلوكوز الدم وفي حال لم تُخضع الجلوكوز للفحص المستمر، يؤدي هذا إلى مشكلات خطيرة، مثل ارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم (فرط سكر الدم)، وإذا استمر هذا الارتفاع يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات على المدى البعيد، بما في ذلك ضمور الأعصاب والكبد والقلب نظام الطعام الصحي يخلصك من كل ذلك بمجرد الالتزام والاستمرارية وذلك باتباع نظام صحي من دون حرمان.

ويوصي الدكتور راضي باختيار الكربوهيدرات الصحية والموجودة في الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والشوفان الكامل والفواكه والخضروات والبقوليات ومنتجات الألبان ويفضل اختيار غير المحلى منها.
ومن الضروري التقليل من تناول اللحوم الحمراء واستبدلها بالبقول مثل الفول والعدس أو بيض والسمك والدواجن مثل الدجاج والديك الرومي.

مع ضرورة تقليل تناول الملح والذي يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، مما يؤدي بدوره إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وعندما تكون مصابا بمرض السكري، فأنت بالفعل أكثر عرضة للإصابة بكل هذه الحالات.

ويؤكد الدكتور محمد راضي أهمية اختيار الأطعمة ذات الدهون الصحية والتي توجد في الأطعمة مثل المكسرات النيئة غير المملحة، والبذور، والأفوكادو، والأسماك الزيتية، وزيت الزيتون، وزيت بذور اللفت، وزيت عباد الشمس، فيمكن لبعض الدهون المشبعة أن تزيد من كمية الكوليسترول في الدم ، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ويشير خبير التغذية العلاجية المصري، الدكتور محمد راضي، إلى أن الأكل الجيد يساعدك على فقدان الوزن بشكل صحي مع الحفاظ عليه، فيساعدك فقدان 5 إلى 7% فقط من وزن جسمك على التحكم بشكل أفضل في مرض السكري من النوع 2، أو منع مقدمات السكري من التقدم إلى الشكل الكامل للمرض.
 

خبير التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي
خبير التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي
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