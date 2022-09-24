Atwasat

بعد وفيات بين الأطفال.. غامبيا تسحب الباراسيتامول والبروميثازين من الأسواق

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 سبتمبر 2022, 03:20 مساء
بعد وفيات بين الأطفال.. غامبيا تسحب الباراسيتامول والبروميثازين من الأسواق
صورة بتاريخ 24 أبريل 2021 لكيس أدوية في لوس أنجليس (أ ف ب)
alwasat radio

عقب وفاة عشرات من الأطفال، بدأت السلطات الصحية في غامبيا، الجمعة، سحب الأدوية التي تحتوي على الباراسيتامول أو البروميثازين من الأسواق.

ويأتي ذلك القرار بعد وفاة هؤلاء الأطفال المصابين بالفشل الكلوي الحاد بصورة غامضة، حسب وكالة «فرانس برس».

وأفاد تقرير لوزارة الصحة في الثامن من أغسطس بأن ارتفاعًا مفاجئًا في حالات الفشل الكلوي الحاد لدى أطفال تتراوح أعمارهم بين خمسة أشهر وأربعة أعوام، تسبّب في وفاة ما لا يقل عن 28 منهم.

- استخدام الباراسيتامول على المدى الطويل قد يكون قاتلا

وأطلقت السلطات تحقيقًا بما حدث، مشيرة حتى اليوم إلى أن الأسباب المحتملة قد تكون بكتيريا الإشريكية القولونية وأدوية سائلة تحوي الباراسيتامول. وبدأت الوزارة تشير هذا الأسبوع إلى سبب محتمل إضافي هو أدوية سائلة مركّبة من البروميثازين. ويشكل البروميثازين دواءً مضادًا للهيستامين يستخدم لمعالجة الحساسية والأرق الموقت.

وأصدرت وكالة مراقبة الأدوية في غامبيا الجمعة رسالة تذكير بكل المنتجات التي تحوي الباراسيتامول أو البروميثازين «المشتبه في أنهما تسببا في تسجيل حالات فشل كلوي حاد لدى الأطفال ووفاة عدد منهم».

ووُجّهت الرسالة إلى جميع مستوردي الأدوية وتجار الجملة وتجار التجزئة، بما فيها المستشفيات.

وجاء فيها «نظرًا لخطورة ما حصل وبهدف حماية المواطنين، ستُسحب من الأسواق المنتجات المشبوهة لكل الشركات وستبدأ العملية من منازل المواطنين». وأكدت أن «عقوبات حادة ستُطبق على المخالفين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نادال ينسحب من كأس «ليفر» للتنس بعد وداع فيدرر وسط ترقب لمولود جديد

نادال ينسحب من كأس «ليفر» للتنس بعد وداع فيدرر وسط ترقب لمولود جديد
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: وجوه مشرفة أعطت للرياضة

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: وجوه مشرفة أعطت للرياضة
اليمين المتطرف الإيطالي يأمل بنصر تاريخي عشية الانتخابات التشريعية

اليمين المتطرف الإيطالي يأمل بنصر تاريخي عشية الانتخابات التشريعية
فينغر: أرسنال أمام فرصة ذهبية للفوز بـ«البريميرليغ» هذا الموسم لهذا السبب

فينغر: أرسنال أمام فرصة ذهبية للفوز بـ«البريميرليغ» هذا الموسم لهذا السبب
قطر تعلن عن اتفاق بمليارات الدولارات مع «توتال إنرجي»

قطر تعلن عن اتفاق بمليارات الدولارات مع «توتال إنرجي»
الخيار والعسل للتخلص من آثار الشمس

الخيار والعسل للتخلص من آثار الشمس
روتين صحي طريقك للوقاية من السكري.. أو التعايش معه

روتين صحي طريقك للوقاية من السكري.. أو التعايش معه
محللون: وساطة ولي عهد السعودية في أوكرانيا تعكس أهمية علاقاته مع روسيا

محللون: وساطة ولي عهد السعودية في أوكرانيا تعكس أهمية علاقاته مع روسيا
الأولمبي الليبي يفوز برباعية في شباك رواندا

الأولمبي الليبي يفوز برباعية في شباك رواندا
لماذا يفلت قتلة الصحفيين من العدالة في ليبيا؟

لماذا يفلت قتلة الصحفيين من العدالة في ليبيا؟
كونتي يدعو إلى مقاربة أوروبية مع روسيا والدفع نحو مفاوضات سلام

كونتي يدعو إلى مقاربة أوروبية مع روسيا والدفع نحو مفاوضات سلام
مصرفي لبناني: قانون ضبط رأس المال هو «الحل» بعد اقتحام مودعين لـ«بلوم»

مصرفي لبناني: قانون ضبط رأس المال هو «الحل» بعد اقتحام مودعين لـ«بلوم»
كاركاتير حليم - الفساد في ليبيا

كاركاتير حليم - الفساد في ليبيا
تراجع النفط جراء مخاوف الركود.. وخام «غرب تكساس» دون 80 دولارا

تراجع النفط جراء مخاوف الركود.. وخام «غرب تكساس» دون 80 دولارا
تركيا تطالب بـ«خارطة طريق ملموسة» في ليبيا

تركيا تطالب بـ«خارطة طريق ملموسة» في ليبيا
اختلاس 45 مليار دولار من إعانات البطالة بالولايات المتحدة خلال تفشي كوفيد

اختلاس 45 مليار دولار من إعانات البطالة بالولايات المتحدة خلال تفشي كوفيد
جريدة «الوسط»: تقرير ديوان المحاسبة صحيفة اتهام لحكومة الدبيبة

جريدة «الوسط»: تقرير ديوان المحاسبة صحيفة اتهام لحكومة الدبيبة
نورلاند يتحدث من نيويورك عن «أفكار جديدة» بشأن ليبيا

نورلاند يتحدث من نيويورك عن «أفكار جديدة» بشأن ليبيا
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
في يومه العالمي.. الألزهايمر مرض شائع بلا علاج شافٍ
في يومه العالمي.. الألزهايمر مرض شائع بلا علاج شافٍ
تقرير: يمكن تجنب معظم الوفيات المرتبطة بالحمل في الولايات المتحدة
تقرير: يمكن تجنب معظم الوفيات المرتبطة بالحمل في الولايات المتحدة
كل ما تريد معرفته عن نظام الـ«lowcarb»
كل ما تريد معرفته عن نظام الـ«lowcarb»
لقاحات جديدة ثنائية القدرة لمحاربة «كوفيد-19»
لقاحات جديدة ثنائية القدرة لمحاربة «كوفيد-19»
شركة أميركية تنتج علاجا يقلص آثار التليف الكيسي
شركة أميركية تنتج علاجا يقلص آثار التليف الكيسي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«رقابة الأدوية» يوضح حقيقة احتواء مستحضرات التجميل على مواد مسرطنة
«رقابة الأدوية» يوضح حقيقة احتواء مستحضرات التجميل على مواد ......
علماء يتوصلون إلى شوكولاتة تخفض مستويات السكر في الدم
علماء يتوصلون إلى شوكولاتة تخفض مستويات السكر في الدم...
الساعة البيولوجية للإنسان أداة فاعلة في مواجهة الأمراض
الساعة البيولوجية للإنسان أداة فاعلة في مواجهة الأمراض...
شلل الأطفال يضرب نيويورك مجددا
شلل الأطفال يضرب نيويورك مجددا...
حيل للتخلص من ثبات الوزن أثناء الحمية الغذائية
حيل للتخلص من ثبات الوزن أثناء الحمية الغذائية...
المزيد
بعد وفيات بين الأطفال.. غامبيا تسحب الباراسيتامول والبروميثازين من الأسواق
بعد وفيات بين الأطفال.. غامبيا تسحب الباراسيتامول ......
روتين صحي طريقك للوقاية من السكري.. أو التعايش معه
روتين صحي طريقك للوقاية من السكري.. أو التعايش معه...
واحدة من كل 8 وفيات بالشرق الأوسط سببها الوقود الأحفوري
واحدة من كل 8 وفيات بالشرق الأوسط سببها الوقود الأحفوري...
شركة أميركية تنتج علاجا يقلص آثار التليف الكيسي
شركة أميركية تنتج علاجا يقلص آثار التليف الكيسي...
لقاحات جديدة ثنائية القدرة لمحاربة «كوفيد-19»
لقاحات جديدة ثنائية القدرة لمحاربة «كوفيد-19»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط