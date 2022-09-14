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مع عودة المدارس.. نظام غذائي صحي متوازن للأطفال والمراهقين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 سبتمبر 2022, 12:14 مساء
مع عودة المدارس.. نظام غذائي صحي متوازن للأطفال والمراهقين
التغذية السليمة لأطفال المدارس في نقاط بسيطة كما يقدمها خبير تغذية مصري
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تغذية الأطفال من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير من الأمهات خلال هذه الأيام مع بداية العام الدراسي الجديد، للبحث على سبل تحسين تغذية الأطفال وتقديم الأطعمة الصحية والشهية التي تمد أطفالهم بالطاقة خلال يومهم الدراسي.
وفي ذلك يقول الدكتور محمد راضي، خبير التغذية العلاجية المصري، إن تلاميذ المدارس والمراهقين يحتاجون إلى نظام غذائي متوازن من أجل النمو، والتطور والحماية من الأمراض، إضافة إلى حصولهم على الطاقة اللازمة للدراسة والنشاط البدني لأن الطفل في مرحلة بناء الجسم والعقل واكتساب العادات الصحية الغذائية الصحيحة.

ويشير الدكتور راضي إلى ضرورة أن يشتمل الغذاء على جميع العناصر الغذائية من الكربوهيدرات، والبروتينات، والدهون الصحية، والفيتامينات، والأملاح المعدنية، والماء وأن يكون الغذاء كافيا، أي أن يكون بالكمية اللازمة لاحتياج الطالب وما يبذله من طاقة.
وشدد على أهمية وجبة الفطور قبل الخروج من المنزل والتي تعد الأساس لتغذية سليمة لطفلك، فهي تزيد التركيز والاستيعاب؛ مما يحسن التحصيل الدراسي وتمد الجسم بالطاقة اللازمة للنشاط البدني مع ضرورة جعل الطفل يعتاد على شرب كمية كافية من الماء تحسين جهاز المناعة والمساعدة على التفكير بشكل أفضل وتحسين أداء الجهاز الهضمي والحد من حدوث الإمساك وتعزيز مستويات الطاقة، ورفع معدل إنتاج خلايا الدم والعضلات.

ويؤكد الدكتور محمد راضي أهمية تقديم بدائل صحية للحلويات والعصائر في الـ«لانش بوكس» كالفشار، والمكسرات، والفاكهة الطازجة والفاكهة المجففة، والخضار المقطع، ورقائق البطاطا المعدة في المنزل، وقطع من الحلوى المعدة في المنزل بين فترة وأخرى.
كما يوصي بتجنب إعطاء الطفل الأطعمة السكرية والدهنية والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الأملاح مثل، المرتديلا واللانشون، وعدم إعطائه مشروبات غازية ومشروبات الطاقة واستبدالها بالعصائر الطازجة المحضرة في المنزل.

وينوه إلى ضرورة أن تتناقش الأم مع طفلها عن الأطعمة المفضلة له لإضافتها لـ«اللانش بوكس» كي تشاركه في الاختيار وتجعله يعتاد اختيار وجباته الصحية بنفسه، ولكي لا يعود ببقايا الوجبات إلى المنزل ويعتاد على تناول وجبة الغداء الساخنة الصحية فور عودته من المدرسة مع الحرص على تقديم شرائح الخضروات والفواكه كنوع من أنواع الوجبات الخفيفة بين الغداء والعشاء، ثم يحصل على وجبة العشاء قبل موعد نومه بساعتين على الأقل على أن تحتوي على مصدر للبروتين مع تناول كوب من الحليب الدافئ قبل النوم ثم يخلد الطفل ليأخذ قسطا كافيا من النوم في الليل.

الدكتور محمد راضي خبير التغذية العلاجية
الدكتور محمد راضي خبير التغذية العلاجية
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