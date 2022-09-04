تحذير من القهوة الأميركية «المزيفة»

القاهرة - بوابة الوسط

يقبل الصينيون على تناول مستخلص الطب الصيني التقليدي المسمى (TCM) مع الماء المثلج، كوسيلة للتهدئة خلال موجة الحر، ويراه البعض نوعًا من القهوة الأميركية المثلجة، بينما يحذر الأطباء من آثاره السلبية.

المشروب الجديد ظهر في الأسابيع القليلة الماضية مع تزايد أعداد مستخدمي الإنترنت الذين يشاركون صورهم خلال تناولهم لمشروب «Chineseno المثلج»، حسب «دويتشه فيله».

ويُصنع المشروب عن طريق خلط زجاجة صغيرة من مستخلص عشبي صيني يسمى Huo Xiang Zheng Qi Shui مع الماء ومكعبات الثلج.

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قال جين هوي، الطبيب بمستشفى Zhongda التابع لجامعة ساوث ايست في شرق الصين ، إنه ليس من الآمن شرب هذا المستخلص النباتي كمشروب يومي وخصوصاً وهو بارد ولا يجب اعتباره منتجاً لتعزيز الصحة أو للوقاية من آثار ضربة الشمس خاصة وأن تناول كميات كبيرة منه يعتبر أمراً محفوفاً بالمخاطر ويمكن أن يتعرض الناس بسببه لآثار جانبية».

وفقا لموقع المعلومات الطبية youlai.cn، فإن شرب الكثير من هذا المستخلص النباتي يمكن أن يسبب الغثيان والقيء وسرعة خفقان القلب لاحتوائه على الكحول.

الثقافة الصينية والغربية

المشروب الذي أشاد به المعجبون ويجمع بين الثقافة الصينية والغربية، جرى ابتكاره استجابة لموجة الحر المستمرة في الصين والتي شهدت درجات حرارة شديدة ضربت أجزاء كثيرة من البلاد منذ أكثر من شهر.

يعتبر العديد من ممارسي الطب الصيني التقليدي المستخلص النباتي - وهو تركيبة عشبية سائلة لا تحتاج إلى وصفة طبية - علاجا فعالا لأعراض مثل الحمى والقشعريرة والصداع وآلام البطن والقيء والإسهال، خاصة أثناء الطقس الحار.

ومع ذلك، فإن السائل البني الذي له مذاق مُر ولاذع يُعرف في الغالب بتناوله كعلاج ضربة الشمس في الصين ويباع بأسعار منخفضة دون وصفة طبية، ويمكن العثور عليه لدى كل أسرة صينية تقريبًا.

في حين أن معظم محبي المشروب المثلج يصنعون الشراب عن طريق خلط المستخلص النباتي مع الماء المثلج، إلا أن البعض يقومون بمزجه مع منتج آخر يسمى Xiao Chai Hu، وهو علاج مزعوم لنزلات البرد أيضًا ويتناولونه على شكل فنجان قهوة أمريكانو المثلجة اعتقادًا منهم أنه سيكون له تأثير مزدوج يتمثل في «تبريد الرأس والجسم».