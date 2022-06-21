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فوائد القهوة بالليمون.. بين الحقيقة والخرافة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 يونيو 2022, 10:26 صباحا
فوائد القهوة بالليمون.. بين الحقيقة والخرافة
القهوة (الإنترنت)
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ينتشر في العالم منذ فترة ليست بالقصيرة صيحة بين محبي القهوة، إذ يضيفون إليها الليمون ويتناولونها يوميا.

وخلطة الكافيين، المادة التي تحتوي عليها القهوة وفيتامين سي المتواجد في حبات الليمون، هي عبارة عن شحنة «خارقة» من الطاقة، بينما يقدم آخرون هذه «الخلطة» على أنها وصفة سحرية «فعالة» للقضاء على دهون البطن، أو آلام الرأس والشقيقة. فيما يعتقد قسم آخر أنها المفتاح اليومي لبشرة خالية من التجاعيد، حسب «دويتشه فيله».

يقول موقع «فوكوس» الألماني لأنه وإلى غاية اللحظة لا توجد أية دراسة علمية توثق صلة فنجان القهوة المر بتخسيس البطن أو محاربة تجاعيد الوجه. في المقابل هناك عدد من الدراسات الطبية التي أثبتت أن شرب القهوة يساعد على تخسيس الجسم بشكل عام لكن شريطة اتباع حمية غذائية وليس شرب فناجين فقط لا حصر لها من القهوة والتي قد تضر بالصحة.

القهوة والصداع
دراسات أخرى عن القهوة توصلت أيضا إلى أنه إلى جانب حالات من آلام الرأس عالجها فنجان القهوة، حدث أيضا العكس حين أراد أشخاص مواظبون على شرب القهوة الامتناع عن شربها، فواجهوا آلاما في الرأس، تماما كما يحدث للصائمين في الأيام الأولى من شهر رمضان.

في المقابل، فإن فيتامين (سي) المتواجد بكثرة في الليمون معروف عنه أنه ينشط عملية الاستقلاب وبالتالي يساعد على إنقاص الوزن. كما أنه عبارة عن جرعة تنشيطية تساعد على التخلص من آلام الشقيقة. والأهم من ذلك أن هذا الفيتامين يساهم في إنتاج الكولاجين في الجسم، ومعروف أن الكولاجين هو المفتاح السحري لمحاربة الشيخوخة ووقف التجاعيد.

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كل هذه المعطيات تدل على أن كل مادة لوحدها هي فعالة في حد ذاتها للحصول على النتائج المرجوة، شريطة مراعاة الظروف الموازية والضرورية للهدف المنشود كالامتناع عن التدخين والتغذية السليمة وممارسة الرياضة وغيرها. لكن فعالية فنجان القهوة بعصير الليمون، تبقى أمرا لم يحسمه الطب بعد.

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