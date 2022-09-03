فصيلة الدم مرتبطة بخطر الإصابة بسكتة دماغية مبكرة

القاهرة - بوابة الوسط

قد تكون فصيلة دم الشخص مرتبطة بخطر الإصابة بسكتة دماغية مبكرة، وذلك وفقًا لمراجعة باحثين أميركيين عشرات الدراسات في علم الوراثة والسكتات الدماغية.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم A هم أكثر عرضة بنسبة 16% للإصابة به قبل سن الستين، مقارنة بأي شخص آخر، وفق «روسيا اليوم ».

وبقي الارتباط حتى بعد تصفية عوامل الخطر الأخرى مثل الجنس والوزن وما إذا كانوا مدخنين أم لا.

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وكان الأشخاص المصابون بالدم من النوع B أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية - ولكن الخطر كان أقل بالنسبة لأولئك الذين لديهم النوع O الأكثر شيوعا، وقال الباحثون إن المخاطر المتزايدة، حتى بالنسبة للنوع A، كانت متواضعة ويجب ألا يقلق الناس.

ومن غير الواضح لماذا يبدو أن فصيلة الدم تلعب دورًا في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، ولكن يُعتقد أنها تؤثر على خطر إصابة الشخص بجلطات خطيرة.

وتحدث السكتات الدماغية الإقفارية عندما تقطع جلطة دموية الدم والأكسجين إلى الدماغ، وتسبب ما يقرب من تسع سكتات دماغية من كل 10.

الجلطات الدموية

وتتشكل الجلطات الدموية عادة في المناطق التي تضيق فيها الشرايين أو تسد بمرور الوقت بسبب الترسبات الدهنية المعروفة باسم اللويحات.

وفي أحدث الأبحاث، قام فريق من جامعة ماريلاند بتحليل بيانات 7000 مريض بسكتة دماغية وما يقرب من 600000 شخص سليم من 48 دراسة مختلفة.

ووجدوا أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة دم O أقل عرضة بنسبة 12% للإصابة بسكتة دماغية قبل عيد ميلادهم الستين، في حين أن النوعين B وAB لم يكن لهما أي تأثير.

كما وجد البحث، الذي نُشر في مجلة Neurology، أن حوالي واحدة من كل 16 سكتة دماغية بين الأشخاص في المجموعة من النوع A يمكن أن تُعزا إلى دمائهم وحدها.

عوامل تخثر الدم

وقال الدكتور ستيفن كيتنر، أستاذ علم الأعصاب والباحث الرئيسي المشارك في الدراسة: «عدد الأشخاص الذين يعانون من السكتات الدماغية المبكرة آخذ في الازدياد. من المرجح أن يموت هؤلاء الأشخاص بسبب الحدث الذي يهدد حياتهم، ومن المحتمل أن يواجه الناجون عقودًا من الإعاقة. ما زلنا لا نعرف لماذا تشكل فصيلة الدم A خطرًا أكبر، ولكن من المحتمل أن يكون لها علاقة بعوامل تخثر الدم مثل الصفائح الدموية والخلايا التي تبطن الأوعية الدموية».

وقالت الدكتورة كلير جوناس، مسؤولة الاتصالات البحثية والمشاركة في جمعية السكتات الدماغية الخيرية، إن الدراسة الأخيرة كانت «خطوة كبيرة» في فهمنا لعوامل الخطر الجينية للسكتات الدماغية.