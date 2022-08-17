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أخصائي تغذية مصري يحذر من استخدام أدوية السكري في «التخسيس»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 أغسطس 2022, 11:40 صباحا
أخصائي تغذية مصري يحذر من استخدام أدوية السكري في «التخسيس»
خطورة استخدام أدوية علاج مرض السكري من أجل خسارة الوزن (الإنترنت)
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انتشرت في الآونة الأخيرة بعض الفيديوهات والمقالات المروجة لاستخدام عقاقير علاج السكري في التخلص من الوزن الزائد، ولاقت رواجا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الشأن يشير الأخصائي المصري في التغذية العلاجية، الدكتور محمد راضي، إلى خطورة استخدام هذه الأدوية، دون الإصابة بمرض السكري أو الحاجة إليها ضمن خطة علاج متكاملة.

ويضيف راضي أن هذه الأدوية تحتوي على مادة الميتفورمين أو الجلوكوفاج، والتي تسهم في خسارة الوزن الزائد، بالرغم من أنه ليس دواءً للتخسيس حيث يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي مع بداية العلاج، وهذا يؤدي للشعور بعدم الرغبة في تناول الطعام وبالتالي استهلاك سعرات حرارية أقل من التي يحرقها الجسم، وهذا يؤدي إلى خسارة الوزن.

ويشير الأخصائي المصري إلى أنه عند استخدام البعض لتلك الأدوية بغرض إنقاص الوزن وهم ليسوا مصابين بداء السكري؛ يترتب عليه أضرار بالغة مثل انخفاض مستوى السكر بالدم، الغثيان، الإسهال، التهاب الحلق، الصداع التعرض إلى غيبوبة سكري، ثم الإصابة بمرض السكري مع الاستمرار في تناول هذه الأدوية دون الحاجة المرضية لها، كما أن بعض هذه الأدوية تستخدم بحذر شديد مع مرضى الكبد والكلى والقلب.

ويطالب الدكتور راضي بفرض رقابة شديدة وصارمة على الإعلانات والدعاية، التي تروج بشكل مباشر لاستخدام مثل هذه الأدوية في النظام الغذائي، والتي تساعد بشكل كبير في إصابة المريض بمرض السكر من الدرجة الثانية، وتصل إلى انسداد الشرايين أحيانا.

ويؤكد راضي على أهمية متابعة المرضى لنظام غذائي صحي على يد طبيب متخصص، ليساعده في التوصل لنظام يتماشى مع حالته الصحية وسنه وطبيعة حياته دون أن يعرض صحته إلى خطر والالتفات إلى إعلانات ودعاية مجهولة تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

الدكتور محمد راضي أخصائي التغذية العلاجية
الدكتور محمد راضي أخصائي التغذية العلاجية
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